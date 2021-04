Selon les rumeurs, les processeurs AMD Zen 5 "Strix Point" seraient dotés de la conception big.LITTLE Core.



AMD a lancé la microarchitecture Zen 3 en 7 nm qui équipe les processeurs Ryzen 5000 à la fin de 2020, nous nous attendons à ce qu'AMD poursuive avec un Zen 3+ en 6 nm plus tard cette année et un Zen 4 en 5 nm en 2022. Nous commençons maintenant à recevoir les premières rumeurs concernant l'architecture Zen 5 en 3 nm qui devrait être lancée en 2024 dans les produits de la série Ryzen 8000. L'architecture est connue sous le nom de "Strix Point" et sera fabriquée sur le nœud de 3 nm de TSMC avec une conception de noyau big.LITTLE similaire à celle du prochain Alder Lake d'Intel et du M1 d'Apple.







La gamme Strix Point sera composée exclusivement d'APU et pourrait comporter jusqu'à 8 cœurs haute performance et 4 cœurs basse performance, ce qui serait inférieur à ce qu'Intel prévoit d'offrir avec Alder Lake. AMD aurait déjà fixé des objectifs de performance graphique pour les processeurs et apporterait des changements significatifs au sous-système de mémoire, mais les rumeurs concernant un produit qui ne sera pas lancé avant 3 ans doivent être prises avec une bonne dose de scepticisme.



VIDEOCARDZ