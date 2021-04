Razer lance la souris de jeu Orochi V2 avec la technologie sans fil HyperSpeed.



Razer, la première marque mondiale de style de vie pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui l'Orochi V2, une souris de jeu sans fil compacte et ultra-légère capable de fonctionner pendant plus de 900 heures avec une seule pile AA. Équipée de la technologie sans fil Razer HyperSpeed Wireless à très faible latence et des commutateurs de souris mécaniques Razer de 2e génération, l'Orochi V2 allie performance et confort dans un design compact, idéal pour les joueurs sur ordinateur portable.



Pour les joueurs sur ordinateur portable et bloc-notes, le transport de matériel de jeu haute performance peut être un défi, avec un espace limité pour les périphériques et les accessoires. L'Orochi V2 a été conçue pour offrir aux joueurs une souris de jeu portable et performante, suffisamment petite pour se glisser dans la poche ou dans un sac. La prise en charge multi-dispositifs Razer HyperSpeed permet aux joueurs de connecter leur Razer Orochi V2 et leur clavier sans fil à un seul dongle USB, ce qui permet d'utiliser un port USB supplémentaire à d'autres fins.



















Design universel ultra-léger pour tous les styles de prise en main



Pesant moins de 60 grammes (sans les piles), le design ultra-léger de l'Orochi V2 a été créé par les ingénieurs experts de Razer et affiné grâce aux commentaires des amateurs de souris, pour donner un design symétrique, faisant de l'Orochi V2 une adaptation naturelle à de nombreux styles de prise en main différents.



Les extrémités effilées de l'Orochi V2 offrent une prise en main solide pour des pichenettes rapides et contrôlées, tandis qu'une arche arrière surélevée assure une bonne tenue de la paume de la main pour moins de fatigue lors de sessions prolongées. Doté d'une rainure pour une meilleure prise en main et de boutons latéraux optimisés pour un accès facile, l'Orochi V2 permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur travail et leurs loisirs.



"Les joueurs ne devraient pas avoir à sacrifier les performances pour la portabilité", a déclaré Alvin Cheung, vice-président senior de la division Périphériques de Razer. "L'Orochi V2 utilise des composants de qualité gaming de pointe combinés à des caractéristiques de conception légère uniques, ce qui en fait la souris gaming portable idéale."



Des performances durables



Nécessitant une seule pile AA ou AAA, la souris Razer Orochi V2 est dotée d'un logement de pile hybride, positionné de manière optimale pour une répartition équilibrée du poids. L'Orochi V2 dure plus de 900 heures en utilisation continue en mode Bluetooth, ce qui est idéal pour l'informatique mobile. Les joueurs peuvent également choisir le mode sans fil Razer HyperSpeed Wireless, qui offre jusqu'à 425 heures de connexion ininterrompue et sans décalage.



Un compagnon de voyage de première classe



L'Orochi V2 est équipée des commutateurs de souris mécaniques Razer de 2e génération, avec de nouveaux points de contact plaqués or qui ont moins tendance à se dégrader et ont une durée de vie plus longue (jusqu'à 60 millions de clics), offrant un clic constant et net à chaque pression. En outre, l'Orochi V2 est dotée de pieds de souris 100 % PTFE et d'un capteur optique avancé 5G ultra réactif, ce qui en fait une souris parfaite pour tout utilisateur d'ordinateur portable qui souhaite la meilleure souris pour la productivité et les performances.



Disponible en noir, en blanc ou en personnalisant votre souris via Razer Customs



L'Orochi V2 est disponible en standard en noir ou en blanc. Ceux qui cherchent à ajouter une touche personnalisée et à afficher leur passion et leur personnalité pourront choisir parmi plus de 100 designs différents disponibles via Razer Customs. Avec une grande variété de possibilités, y compris des designs multiples, des autocollants et des couleurs, ou même des designs spécifiques aux jeux, les utilisateurs peuvent utiliser les nombreuses options pour personnaliser le design de leur Orochi V2 afin qu'il s'harmonise avec le reste de leur installation de jeu.



Pour plus d'informations sur le Razer Orochi V2, Cliquez ICI.



L'Universal Grip Tape de Razer a également été annoncé récemment, pour les joueurs qui exigent un contrôle ultime à tout moment. Grâce à une surface de contact en polyuréthane hautement texturée, l'Universal Grip Tape absorbe la transpiration et offre une adhérence maximale, même lors des sessions de jeu les plus intenses. Le Razer Universal Grip Tape est fourni dans une variété de patchs prédécoupés et auto-adhésifs, à utiliser sur les souris, les claviers ou les manettes, ou partout où une prise en main sûre et fiable est nécessaire.



Spécifications du Razer Orochi V2 :



- Dimensions approximatives : 108 mm (longueur) x 60 mm (largeur) x 38 mm (hauteur),

- Poids approximatif : <60 g / <2,2oz (masse centralisée),

- Design symétrique pour droitiers,

- Technologie sans fil Razer HyperSpeed avec prise en charge de deux appareils sur un seul dongle,

- Sans fil bi-mode (2,4 GHz et BLE),

- Autonomie de la batterie : Jusqu'à 425 heures (2,4 GHz), 950 heures (BLE) avec la pile AA au lithium incluse,

- Commutateurs de souris mécaniques Razer de 2e génération pouvant produire 60 millions de clics,

- Logement pour piles AA/AAA (un seul type à la fois),

- Six boutons programmables indépendamment,

- Roulette de défilement tactile de qualité gaming,

- Véritable capteur optique 5G de 18 000 DPI avec une précision de résolution de 99,4 %,

- Jusqu'à 450 pouces par seconde (IPS)/accélération de 40 G,

- Pieds de souris en PTFE non teinté,

- Réglage de la sensibilité à la volée (étapes par défaut : 400/800/1600/3200/6400),

- Stockage DPI et keymap intégré,

- Compatible avec Razer Synapse 3.



Prix et disponibilité



Elles seront disponibles en date du 27 avril 2021.



Les Prix :



- Razer Orochi V2 : 79.99 euros,

- Razer Orochi V2 Customs Édition : 99.99 euros.



TECHPOWERUP