La mise à jour "Locked & Loaded" de Fallout 76 est disponible dès maintenant : elle ajoute des chargements spéciaux, des améliorations pour le combat de mêlée et bien plus encore.



Une nouvelle et importante mise à jour de Fallout 76, intitulée Locked & Loaded, est désormais disponible en téléchargement sur toutes les plateformes. La taille du téléchargement varie considérablement en fonction de la plateforme, comme c'est souvent le cas avec les mises à jour de Fallout 76.







- PC (Bethesda.net) : 22.0 Go,

- PC (Microsoft Store) : 62.3 Go,

- PC (Steam) : 11,2 Go,

- PlayStation 4 : 58,6 Go,

- Xbox One : 65,7 Go.



Locked & Loaded apporte une pléthore d'améliorations au jeu, comme on peut s'y attendre avec une mise à jour aussi importante. Les notes complètes du patch sont disponibles sur le site officiel, mais vous pouvez consulter les points forts ci-dessous.



- Réclamez de nouveaux butins dans la saison 4 : La saison 4 de Fallout 76 commence maintenant, avec un tout nouveau tableau d'affichage, 100 rangs à atteindre et des tonnes de récompenses à gagner !

- Redémarrez votre S.P.E.C.I.A.L. : Après le niveau 25, utilisez les machines à cartes perforées pour réinitialiser votre S.P.E.C.I.A.L., changer vos Perks et les sauvegarder dans l'un des deux chargements personnalisés.

- Construisez une deuxième maison : la nouvelle fonction d'emplacements de C.A.M.P. vous permet de construire et d'entretenir une deuxième C.A.M.P., en plus de votre maison actuelle.

- Mises à jour des distributeurs automatiques et des présentoirs : En plus des emplacements C.A.M.P., nous avons simplifié les distributeurs automatiques et les vitrines des joueurs, que vous pouvez désormais utiliser à l'intérieur de vos abris.

- Doublez les opérations quotidiennes : plongez dans le nouveau mode de jeu Décryptage et obtenez de nouvelles récompenses en conquérant de nouveaux ennemis, mutations et lieux aléatoires.

- Mises à jour des attaques de mêlée : Nous avons mis en œuvre un certain nombre de corrections, de réglages et d'améliorations des attaques de mêlée des joueurs afin que vos frappes atteignent plus systématiquement leurs cibles.

- Aide à la visée : Nous avons ajouté un nouveau paramètre de jeu pour les joueurs qui utilisent des manettes, qui les aidera à fixer plus facilement leur réticule sur les ennemis et à rester dans la cible lorsqu'ils visent en bas du viseur avec des armes à distance.

- Artisanat par lots : Vous pouvez désormais assembler, forger, cuisiner ou fabriquer une pile entière d'un objet en une seule fois grâce à un nouveau curseur que nous avons ajouté lorsque vous fabriquez sur un établi.

- Pour ce faire, sélectionnez l'objet que vous souhaitez fabriquer, puis réglez le curseur sur la quantité dont vous avez besoin.

- Mises à jour des activités mondiales : Le menu d'activité mondiale comprend désormais plus que les opérations quotidiennes ! Il vous aidera à vous tenir au courant de bien d'autres activités dans le monde, y compris les zones nucléaires actives, les événements et les distributeurs automatiques de joueurs à proximité, vous offrant ainsi un moyen facile de les trouver et d'y accéder rapidement.



Un petit trailer de présentation : Cliquez ICI.



Bethesda a également publié un nouveau trailer pour cette mise à jour, comme il est de coutume pour les patchs majeurs. Pour savoir ce qui attend Fallout 76 après Locked & Loaded, consultez la feuille de route du développeur pour 2021 : Cliquez ICI.



WCCFTECH