TECPOWERUP nous propose le test des : Acer Predator Apollo DDR4-3600 MHz CL14 2x8 Go.



Les kits de mémoire haute performance ont évolué au cours des dernières années, tant sur le plan du style que de la technologie. Le style a évolué vers des dissipateurs thermiques plus lourds, des barres lumineuses à LED et des logiciels de contrôle RGB fantaisistes. La technologie a fait ce qu'elle fait inévitablement en produisant des vitesses et des densités plus élevées à un coût généralement plus faible au fur et à mesure de la maturation de la DDR4.



Les derniers processeurs et cartes graphiques ont été presque impossibles à obtenir au cours des six derniers mois, mais le prix et la disponibilité de la mémoire sont restés stables, ce qui fait que c'est le moment idéal pour Acer de lancer une toute nouvelle ligne de mémoire DDR4 sous sa marque Predator. Vous connaissez peut-être la marque Predator grâce à ses moniteurs de jeu très populaires ou à sa gamme d'ordinateurs portables et de bureau de jeu. Vous connaissez peut-être même la marque grâce à la chaise de jeu Thanos All-In-One.



Acer a étendu ses activités à une grande variété de produits et de périphériques de jeu. Aujourd'hui, Acer se lance dans le matériel de base avec l'aide de son partenaire commercial BIWIN Storage, un grand équipementier chinois ayant 25 ans d'expérience dans le domaine du stockage et de la microélectronique. Acer leur a accordé la permission de produire des kits de mémoire sous la marque Predator.



Le kit Predator Apollo RGB que j'ai testé aujourd'hui est l'un de leurs kits les plus performants : 16 Go (2x 8 Go) à 3600 MHz, 14-15-15-35 timings, et 1.45 V. 3600 MHz est devenu le nouveau standard d'or pour les constructions Ryzen, ce qui a permis de mettre l'accent sur les kits de mémoire ciblant une spécification auparavant obscure. Voyons comment la Predator Apollo RGB se maintient dans ce segment ultra-compétitif !







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP