Le moniteur de jeu Acer Nitro XV252QF atteint une vitesse folle de 390 Hz pour écraser les adversaires des sports électroniques !



Acer a discrètement lancé ce qui semble être le moniteur de jeu le plus rapide du monde, le Nitro XV252QF, avec une fréquence de rafraîchissement de 390 Hz qui donne le tournis. Bien que, pour une raison quelconque, Acer ne le crie pas sur tous les toits, ces choses ne passent jamais inaperçues - ce serait comme si votre voisin essayait de glisser nonchalamment une Lamborghini dans son allée. Vous allez la voir.







Il y a eu quelques moniteurs à débarquer avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz presque aussi fou, comme l’ASUS ROG Swift PG259QN, mais Acer a apparemment décidé d'aller un peu plus loin parce que hey, pourquoi pas ? Cela dit, il est presque certainement construit autour d'un panneau de 360 Hz qui a été overclocké à 390 Hz. À part le taux de rafraîchissement, la page produit d'Acer ne révèle pas grand-chose.



"Améliorez votre jeu avec des visuels fluides et immersifs et des couleurs plus vraies que nature. Explorez de nouveaux mondes dans un IPS 390 Hz époustouflant avec AMD FreeSync Premium ", déclare Acer.







Il est donc doté d'un écran In-Plane Switching et prend en charge FreeSync pour que l'action à l'écran reste fluide et sans accroc, du moins lorsqu'il est associé à une carte graphique Radeon compatible. La page produit du Nitro XV252QF présente également une poignée de photos en basse résolution, mais rien d'autre.



Cela dit, le détaillant suédois Inet accepte les précommandes pour le nouvel écran, dont le prix est de 5 490 couronnes suédoises. Bien que les prix du matériel informatique varient souvent selon les régions, cela revient à environ 655 $ en devise américaine, sur la base du taux de change actuel.



Tout aussi important, le listing fournit quelques détails supplémentaires sur l'écran 390 Hz d'Acer. Comme le nom du modèle le suggère, il s'agit d'un moniteur de 25 pouces. Selon le listing, il affiche une résolution de 1920x1080 et un temps de réponse de 1 ms. Acer évalue la luminosité à 400 nits, et le listing laisse entendre qu'il est destiné à la certification DisplayHDR 400 de VESA. Il n'est pas encore listé, mais plusieurs modèles similaires le sont, comme le XV252QP et le XV252QZ.



Pourquoi auriez-vous besoin d'un moniteur aussi rapide ? Certaines personnes n'en ont pas besoin, mais la fréquence de rafraîchissement ultra-rapide peut être bénéfique pour les titres esports moins exigeants comme Fortnite, où il est concevable qu'un GPU puisse atteindre des taux d'images par seconde très élevés. C'est là que la résolution 1080p joue en sa faveur, par opposition à la résolution 1440p ou 4K, qui sont toutes deux plus exigeantes.



Il s'agit tout de même d'un produit de niche, surtout s'il finit par coûter plus de 600 Dollars aux États-Unis. C'est une demande difficile pour un moniteur Full HD de 25 pouces, quelle que soit la vitesse à laquelle il peut aller.



