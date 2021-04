Le processeur AMD 4700S pourrait être reconverti en APU Xbox Series X/S.



L'AMD 4700S est un nouveau processeur présenté par des fabricants chinois comme une solution complète compatible ITX. Le processeur est soudé à une carte mère "Cardinal" personnalisée produite par AMD, dépourvue d'emplacements mémoire et dotée de 16 Go de mémoire GDDR6 située autour du processeur. Ces spécifications semblent refléter étroitement celles de l'APU de la série X de la Xbox. Le 4700S est un processeur Zen 2 de 7 nm à 8 cœurs et 16 threads avec un cache de 12 Mo et une horloge de boost de 4,0 GHz, ce qui est en fait plus élevé que celui de la Xbox Series X/S à 3,8 GHz et 3,6 GHz respectivement. Cette fréquence de boost plus élevée est probablement due à l'exclusion d'un GPU intégré qui augmente la puissance disponible pour le processeur.



























Le vendeur a également fourni des benchmarks pour le processeur dans diverses configurations Cinebench où il surpasse l'Intel Core i7-9700 et se situe juste en dessous de l'AMD Ryzen 7 4750G. Le processeur associé à un GPU RX 550 a également dépassé l'Intel Core i7-9750H associé à un RTX 2060 et à une mémoire de 32 Go dans Cinebench et dans l'encodage vidéo x264/x265. Le vendeur a une photo de l'APU Xbox Series X dans son matériel publicitaire pour le nouveau processeur, ce qui donne du poids à la théorie selon laquelle il s'agit de processeurs réutilisés qui ont échoué à la qualification.



VIDEOCARDZ