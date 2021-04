Samsung annonce le SSD PM1653 SAS-4 Enterprise.



Samsung Electronics Co., Ltd, leader mondial des technologies de mémoire avancées, a annoncé aujourd'hui le lancement du SSD 24G SAS (SAS-4) le plus performant du secteur - le PM1653. Basé sur la dernière interface SAS, ce nouveau disque peut supporter une vitesse deux fois supérieure à celle de la génération précédente 12G SAS-3. Le PM1653 est également le premier SSD SAS 24G du marché fabriqué avec des puces V-NAND de sixième génération (1xx-layer), permettant des capacités de stockage de 800 Go à 30,72 To pour les systèmes de serveurs d'entreprise avancés.



"En tant que premier fournisseur de stockage SAS depuis une décennie, Samsung propose les solutions d'entreprise les plus avancées et les plus fiables, qui prennent pleinement en charge les charges de travail critiques des OEM de serveurs, des gouvernements et des institutions financières du monde entier. Les solutions d'entreprise de Samsung sont également accréditées par le National Institute of Standards and Technology des États-Unis, ce qui garantit une sécurité des données optimale", a déclaré Kwangil Park, vice-président senior de la Memory Product Planning Team de Samsung Electronics. "Comme nous l'avons fait avec le PM1653, Samsung continuera à collaborer avec ses clients pour répondre à la demande toujours croissante du marché des serveurs d'entreprise pour les offres les plus intransigeantes disponibles."







Afin de créer un écosystème SAS 24G robuste sur le marché des entreprises, il est également essentiel que les adaptateurs de bus hôte (HBA) soient prêts. Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Broadcom, l'un des principaux fournisseurs d'adaptateurs de bus hôte, pour assurer une transition transparente et rapide vers cette nouvelle étape SAS.



"Broadcom apprécie l'innovation que les produits SAS 24G, tels que le Samsung SSD PM1653, apporteront au marché des serveurs d'entreprise ", déclare Jas Tremblay, vice-président et directeur général du Data Center Solutions Group chez Broadcom. "L'association du SSD PM1653 et des produits SAS RAID de nouvelle génération de Broadcom permet d'obtenir des performances RAID 5 jusqu'à 5 fois supérieures, ce qui sera essentiel pour répondre aux fortes exigences de l'écosystème 24G."



Le PM1653 a été optimisé pour les serveurs d'entreprise à hautes performances, offrant la vitesse de lecture aléatoire la plus élevée du secteur - une mesure clé pour les performances de stockage des serveurs - jusqu'à 800 000 IOPS. Sa vitesse de lecture séquentielle peut atteindre 4 300 Mo/s, soit la vitesse maximale disponible pour l'interface SAS 24G et le double de la vitesse du disque PM1643a de la génération précédente.



Grâce à son système à double port, le nouveau SSD offrira aux OEM de serveurs d'entreprise la possibilité d'utiliser l'un ou les deux ports en fonction de l'environnement de leur système. Même si l'un des ports devait connaître une défaillance en cours de fonctionnement, les données peuvent être transférées et consultées via l'autre port avec une fiabilité supérieure de niveau entreprise. Le PM1653 est capable de prendre en charge la plateforme SAS-3 24G et 12G.



Samsung a commencé à échantillonner le SSD PM1653 auprès de clients sélectionnés et prévoit de lancer la production de masse au cours du second semestre de cette année.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP