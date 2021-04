ROCCAT annonce la souris de jeu Kone Pro Series.

ROCCAT annonce la souris de jeu Kone Pro Séries.



ROCCAT, la marque primée de périphériques pour PC de Turtle Beach Corporation, basée à Hambourg, en Allemagne, a dévoilé aujourd'hui les dernières nouveautés de sa légendaire gamme de souris de jeu pour PC Kone, la Kone Pro et la Kone Pro Air. Les toutes nouvelles souris de la série Kone Pro combinent la technologie Titan Optical Switch ridiculement rapide de ROCCAT avec la sensation caractéristique du design légendaire des souris de jeu Kone pour PC de la marque. ROCCAT a présenté la toute première souris Kone en 2007, et la Kone a également été le premier produit commercialisé par ROCCAT en 2008, avant de devenir un élément incontournable des sports extrêmes.







13 ans plus tard, le design de la Kone a fait l'objet de plus d'une décennie de recherches sur les tailles de main et les types de prise en main pour créer la souris la plus avancée, ergonomique et compétitive à ce jour. La toute nouvelle série Kone Pro améliore la forme ergonomique renommée de la Kone et est disponible en Arctic White et Ash Black. Les souris de la série Kone Pro de ROCCAT seront disponibles le 16 mai 2021 au prix de 69,99 £ pour la Kone Pro filaire et de 119,99 £ pour la Kone Pro Air sans fil. Les précommandes sont disponibles dès aujourd'hui auprès des détaillants participants dans le monde entier.







" La nouvelle série Kone Pro ajoute nos dernières fonctionnalités révolutionnaires à cette souris préférée des fans pour offrir un véritable confort de compétition. C'est une merveille à l'intérieur comme à l'extérieur", a déclaré René Korte, fondateur de ROCCAT et directeur général des périphériques PC chez Turtle Beach. "L'histoire de ROCCAT commence avec la première Kone, alors lorsque nous avons entrepris de redessiner notre souris la plus emblématique, nous étions ravis de réunir nos dernières avancées dans une nouvelle offre qui surpasse tout ce qui a été fait auparavant. Ce n'était pas une tâche facile. Cependant, je peux affirmer avec confiance que la nouvelle série Kone Pro est la meilleure de toutes".



Le lancement de la souris Kone Pro de ROCCAT marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la Kone, car la forme nouvellement redéfinie établit un équilibre parfait entre ce que les joueurs de PC ont aimé dans la Kone AIMO et les performances de la Kone Pure. Au-delà de l'évolution de la forme du Kone, les souris Kone Pro sont dotées de la technologie Titan Optical Switch de ROCCAT, qui offre une sensation de clic de haute qualité, un taux de réponse jusqu'à 100 fois plus rapide que les commutateurs mécaniques et une longue durée de vie. Les souris Kone Pro sont également dotées de la Titan Wheel Pro de ROCCAT - une nouvelle molette en aluminium avec un défilement satisfaisant et un clic sensoriel, offrant aux joueurs une vitesse inégalée et une sensation de qualité supérieure. Les patins en PTFE pur, traités thermiquement, assurent un mouvement fluide et une friction minimale. La Kone Pro et la Kone Pro Air utilisent toutes deux le design de la coque bionique de ROCCAT pour une souris de jeu de précision ultra-légère grâce à sa structure en nid d'abeille.



Avec un poids de 66 grammes et 75 grammes respectivement, la Kone Pro et la Kone Pro Air sont parmi les souris de jeu les plus légères du marché. La série Kone Pro utilise le capteur optique Owl-Eye 19K dpi de ROCCAT, ce qui lui confère une grande précision. Le capteur haute performance permet de passer avec précision du mouvement au jeu. Le Kone Pro est livré avec le câble PhantomFlex pour une sensation de mouvement sans restriction. Offrant un niveau de liberté encore plus grand, le Kone Pro Air est entièrement sans fil, avec une double connectivité possible via Bluetooth et un émetteur sans fil. La fonction de charge rapide du Kone Pro Air offre cinq heures de jeu avec une charge de 10 minutes seulement, tandis que le Stellar Wireless offre plus de 100 heures de jeu continu avec une charge complète.



Les deux modèles offrent également les séduisantes capacités d'éclairage RVB AIMO de ROCCAT pour se synchroniser avec les produits compatibles AIMO afin d'obtenir des modèles d'éclairage multi-appareils. Capables de produire 16,8 millions de couleurs, le Kone Pro et le Kone Pro Air peuvent se connecter à d'autres périphériques de bureau ROCCAT pour une coordination optimale de l'éclairage RVB.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP