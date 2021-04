ASRock sort AGESA 1.2.0.2 (contre les problèmes d'USB X570 et B550).



Après MSI et ASUS, ASRock a maintenant des bios avec AGESA v1.2.0.2 prêt, ceux-ci corrigent les problèmes USB des cartes mères B550 et X570 que certains utilisateurs ont rencontrés.



Patch agesa 1.2.0.1A est une mise à jour bêta, mais a été publié pour un certain nombre de cartes mères du fabricant. Après MSI la semaine dernière BIOS émis mises à jour pour 21 modèles de cartes mères Asrock a publié 13 de ses cartes mères avec la version 1.2.0.2 sous la forme de mises à jour téléchargeables BIOS fournis. Contrairement à MSI, il ne s'agirait pas d'une version bêta, du moins il n'y a pas d'identification distincte sur le site officiel. Un modèle A520 est également inclus. La série 400 verra des mises à jour en mai.



Les cartes mères suivantes, entre autres, peuvent être fournies avec la mise à jour :



- B550 Phantom Gaming 4 V1.90 - Download,

- B550 Phantom Gaming 4/ac V1.90 - Download,

- B550 Pro4 V1.90 - Download,

- B550 Taichi Razer Edition V1.50 - Download,

- A520M Pro4 V1.60 - Download,

- B550 Taichi V1.90 - Download,

- X570 Phantom Gaming 4 V4.00 - Download,

- X570 Phantom Gaming 4 WiFi ax V4.00 - Download,

- X570 Phantom Gaming 4S V4.00 - Download,

- X570 Phantom Gaming X V4.30 - Download,

- X570 Pro4 V4.00 - Download,

- X570 Steel Legend V3.70 - Download,

- X570 Taichi V4.30 - Download.



THE GURU3D