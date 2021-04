Thermaltake annonce la disponibilité des refroidisseurs de CPU TOUGHAIR 510 et TOUGHAIR 310.



Thermaltake, la marque leader de composants PC offrant des solutions haut de gamme pour le refroidissement, les périphériques de jeu et les solutions de mémoire pour les passionnés, est fier d'annoncer la disponibilité des refroidisseurs d'air pour CPU TOUGHAIR 510 et TOUGHAIR 310 en Amérique du Nord.



Les aéroréfrigérants pour CPU TOUGHAIR sont équipés de ventilateurs à haute pression statique de dernière génération qui exploitent le concept avancé de TOUGHFAN 12 et offrent un nouveau niveau de performance thermique et de fiabilité à la tour de dissipation verticale. La tour à double ventilateur, TOUGHAIR 510, et la tour verticale à simple ventilateur, TOUGHAIR 310, sont des choix judicieux pour les systèmes de jeu hardcore afin de garantir d'excellentes performances de refroidissement par air sur les dernières plateformes Intel et AMD.



"Le lancement des TOUGHAIR 510 et TOUGHAIR 310 est la grande fierté de notre équipe d'ingénieurs qui a créé un refroidisseur sans compromis avec d'excellentes performances thermiques et a fait de son mieux pour fournir ce que les passionnés de PC attendent des produits méritant le nom de TOUGH. ", a déclaré Michael Guo, VP de Thermaltake USA.











Les configurations de ventilateurs à pression statique élevée que l'on trouve sur les THOUGHAIR 510 et THOUGHAIR 310 fournissent un débit d'air d'environ 58,35 CFM à 2 000 tr/min et offrent une vitesse de ventilateur contrôlable entre 500 et 2 000 tr/min. Chaque ventilateur est équipé d'un palier hydraulique Gen.2 avancé, de pales de ventilateur fabriquées en LCP et d'un système de montage anti-vibration pour un fonctionnement long et silencieux optimal.







Le dissipateur est construit à l'aide de quatre caloducs en cuivre 4x Ø 6 mm en contact direct avec une puissance maximale de 180 W TDP, ce qui garantit que la chaleur du processeur sera entièrement acheminée vers les ailettes. Le dissipateur est conçu avec une structure d'ailettes asymétriques optimisée pour maximiser le flux d'air et minimiser les turbulences. L'installation des TOUGHAIR 510 et TOUGHAIR 310 est tout simplement facile grâce au système de rétention universel qui est entièrement compatible avec tous les derniers sockets de CPU Intel et AMD.







Voici la fiche technique (TOUGHAIR 510/310) :







Couverts par une garantie limitée de Thermaltake de 2 ans, les refroidisseurs de CPU TOUGHAIR 510 et 310 sont maintenant disponibles chez les principaux détaillants aux États-Unis et au Canada.



Les Prix :



- TOUGHAIR 510 : 59.99 Dollars,

- TOUGHAIR 310 : 39.99 Dollars.



TECHPOWERUP