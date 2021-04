AZZA nous propose un nouveau boitier PC : Le OVERDRIVE.



AZZA a présenté aujourd'hui le châssis à ciel ouvert Overdrive. Vu sous un certain angle, il est censé ressembler à un bloc moteur V8, ou du moins à l'un de ceux qui sont recouverts d'une grande quantité de plastique dans les voitures de course actuelles.



Le châssis est divisé horizontalement, le compartiment inférieur abritant le plateau de la carte mère qui peut accueillir des cartes de taille E-ATX. Toutes les surfaces du boîtier sont en aluminium anodisé, tandis que ses parties structurelles sont en acier SECC. Les panneaux orientés vers le haut sont en verre trempé teinté.























Le plateau de la carte mère peut accueillir des cartes graphiques d'une longueur maximale de 40 cm, et des refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 8 cm. L'idée est probablement ici de refroidir votre CPU par liquide, car le boîtier peut monter une paire de radiateurs de 360 mm x 120 mm le long des panneaux inférieurs.



Le compartiment supérieur peut accueillir des disques - deux de 3,5 pouces et quatre de 2,5 pouces - et des composants de refroidissement liquide tels que des pompes et des réservoirs. Outre les deux supports de radiateur, vous disposez d'un grand ventilateur d'admission de 200 mm sur le devant. Le boîtier mesure 440 mm x 570 mm x 590 mm (HxLxP), et pèse 15 kg à sec.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 599.99 Dollars.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP