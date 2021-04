Ce qu'AMD ne nous a pas dit : Les pilotes 21.4.1 améliorent la consommation d'énergie en dehors des jeux vidéo jusqu'à 72 %.



Les pilotes Radeon Software Adrenalin 21.4.1 WHQL récemment publiés par AMD réduisent la consommation d'énergie en dehors des jeux, selon nos tests. AMD n'a pas mentionné ces réductions dans le changelog de sa nouvelle version de pilotes. Nous avons effectué une série de tests, en comparant les pilotes précédents 21.3.2 avec 21.4.1, en utilisant les UGS de la série Radeon RX 6000, à savoir les RX 6700 XT, RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT. Nos résultats montrent des améliorations significatives de la consommation d'énergie dans certains scénarios non liés au jeu, tels que l'inactivité du système et la lecture de médias.



La Radeon RX 6700 XT ne présente aucune réduction de la consommation d'énergie en mode veille, mais les RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT affichent de fortes baisses de la consommation d'énergie en mode veille, à 1440p, passant de 25 W à 5 W (soit une baisse d'environ 72 %). Il n'y a pas de changement avec le multi-moniteur. La consommation d'énergie en lecture multimédia a diminué de 30 % pour les RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT. Il s'agit d'une amélioration considérable pour les constructeurs de systèmes PC multimédias, car la consommation n'est pas la seule à être affectée, la chaleur et le bruit le sont également.







Personne ne sait pourquoi AMD n'a pas mentionné ces énormes améliorations, mais un regard plus attentif sur les chiffres pourrait donner quelques indices. Même si la consommation en lecture multimédia a baissé d'environ 50 W à 35 W, les puces des séries RX 6800/6900 consomment toujours plus d'énergie que les GeForce RTX série 30 de NVIDIA. La RTX 3070 consomme 18 W, tandis que la RTX 3080 consomme 27 W, ce qui est inférieur dans les deux cas.



Nous avons testé le pilote sur l'ancienne génération de RX 5700 XT, et n'avons constaté aucun changement. La Radeon RX 6700 XT avait déjà une consommation d'énergie très décente dans ces états, donc notre théorie est que pour le GPU Navi 22 sur la RX 6700 XT AMD a amélioré certains défauts de consommation d'énergie qui ont été trouvés après la sortie de la RX 6800. Puisque ces améliorations se sont avérées stables, elles ont été reportées sur la série RX 6800/6900 basée sur le Navi 21.



