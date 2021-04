Akasa lance de nouveaux boîtiers USB M.2 externes.



Akasa a ajouté deux nouveaux boîtiers en aluminium pour les disques M.2 à sa gamme actuelle de produits. Ils sont compatibles avec les disques SATA et NVMe et disposent d'une connectivité USB 3.1 Génération 2 et d'une prise en charge UASP, ce qui signifie que vous tirerez le meilleur parti des vitesses de transfert de données ultra-rapides de votre disque M.2, jusqu'à 10 Go/s.























Le corps des deux boîtiers est usiné dans un aluminium de haute qualité, ce qui garantit un ajustement serré et sûr du mécanisme de fermeture. Une conception sans outil permet l'installation rapide et facile d'un SSD M.2, tout en fonctionnant comme un dissipateur thermique pour évacuer l'excès de chaleur du disque. Le logo Akasa, simple et élégant, complète parfaitement le design et permet au boîtier de se distinguer des autres.



La boîte contient un câble tressé USB-C vers USB-C de haute qualité, suffisamment résistant pour supporter l'utilisation quotidienne de ce boîtier. Son tissu en fibre de nylon lisse et soyeux est doux au toucher, et sa technologie anti-enchevêtrement évitera toute frustration lors de l'utilisation du boîtier.



Le boîtier Akasa Vegas SSD Mate (AK-ENU3M2-06) est équipé d'un ventilateur RGB intégré dans la structure en aluminium du boîtier, ce qui favorise la dissipation de la chaleur. Le ventilateur, petit mais puissant, est également plus silencieux que prévu et peut fonctionner sans causer de perturbation. Ce boîtier s'associe parfaitement à un PC de jeu RGB ou à toute personne souhaitant ajouter une touche de couleur et de style à ses accessoires. Si vous avez besoin d'un boîtier plus modeste, le AK-ENU3M2-05 offre une alternative mince et élégante, plus axée sur une apparence à profil bas qui fournira toujours d'excellentes propriétés de dissipation de la chaleur.



Les PCB sont compatibles avec presque tout ce que vous pouvez leur proposer, y compris toutes les générations d'USB et de NVMe, ainsi que les longueurs de disque M.2 les plus courantes (30 mm, 42 mm, 60 mm et 80 mm). Ils sont également optimisés pour les vitesses USB 3.1 Gen 2, qui sont suffisamment rapides pour transférer en quelques minutes des fichiers volumineux tels que des films 4K complets, des fichiers Adobe Premier ou des jeux triple A. Les nouveaux boîtiers d'Akasa sont parfaits pour une gamme de professions et d'applications telles que les vidéastes, les joueurs en déplacement ou le stockage de sauvegarde à accès rapide et rentable.



Prix et disponibilité



- Le boîtier en aluminium Portable M.2 SATA/NVMe SSD to USB 3.2 Gen 2 (AK-ENU3M2-05) est proposé à partir de 46.95 euros.

- Le Vegas SSD Mate (AK-ENU3M2-06) est proposé à partir de 58.95 euros.

- Le boîtier aluminium M.2 SATA/NVMe SSD to USB 3.1 Gen 2 et le Vegas SSD Mate sont disponibles à la commande en Europe et aux États-Unis.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP