ICY DOCK nous propose un nouveau boitier RAID : Le FatCage RAID MB901SPR-B.



Le FatCage MB901SPR-B est un boîtier RAID à double baie qui prend en charge un disque dur SATA ou un SSD de 2 x 2,5" ou 3,5" dans une baie de lecteur optique de 2 x 5,25" de votre système d'ordinateur/poste de travail. Grâce au chipset RAID 1 matériel intégré et aux indicateurs LED d'état RAID faciles à lire, vous pouvez facilement mettre en miroir les lecteurs 2,5" pour une redondance des données sans ajouter de carte RAID ou de logiciel de surveillance RAID sur l'hôte. De plus, l'unité centrale de traitement (CPU) est normalement nécessaire pour calculer un RAID, mais il est également possible d'avoir un jeu de puces RAID sur le boîtier, ce qui permet de libérer le CPU et d'accélérer l'ensemble du système. Par conséquent, le MB901SPR-B est un boîtier de lecteur amovible parfait pour les systèmes informatiques critiques qui non seulement font fonctionner votre système plus rapidement, mais qui offrent également une protection contre vos données critiques.



















RAID 1 intégré (mode sécurisé)







Avec le chipset RAID matériel JMS562 intégré, vous pouvez sans effort ajouter deux disques durs / SSD RAID array à n'importe quel système sans avoir besoin d'une carte contrôleur RAID. Le RAID FatCage MB901SPR-B met automatiquement en miroir 2 disques durs SATA de 2,5 ou 3,5 pouces pour la redondance des données afin d'éviter les temps d'arrêt du système causés par une seule défaillance du lecteur.



Indicateurs LED avancés de l'état du RAID











Le FatCage RAID MB901SPR-B est équipé d'indicateur LED d'état RAID faciles à lire pour la surveillance de l'état du RAID pendant l'opération afin que les utilisateurs puissent rapidement saisir l'état du RAID en direct sans avoir à installer le logiciel de surveillance du RAID. Toutefois, si votre application nécessite l'utilisation d'un logiciel de surveillance RAID, celui-ci est disponible pour le téléchargement et l'installation sur des ordinateurs Windows/Mac.



Plateaux de lecture amovibles







Le RAID FatCage est doté d'un EZ-Tray amovible que l'on retrouve dans toute la gamme FatCage/DataCage, permettant aux utilisateurs d'installer ou de retirer des lecteurs sans ouvrir le boîtier de l'ordinateur ni l'éteindre.



Avec nos EZ-Trays innovants, non seulement il prend en charge les lecteurs de 3,5" mais il dispose également d'un emplacement dédié pour les disques durs/SSD de 2,5", aucun convertisseur ou adaptateur supplémentaire n'est nécessaire.



EMI Grounding







Il est important de s'assurer que vos lecteurs sont correctement ancrés, notamment par le biais de nombreux échanges de lecteurs. Sans cela, il y a un risque élevé de chocs statiques qui pourraient endommager vos lecteurs ou entraîner la perte de vos données importantes. Notre technologie d'ancrage EMI garantit un environnement stable et sûr pour le disque dur ou le disque dur SSD utilisé, ce qui améliore la fiabilité.



Une foule de fonctionnalités







De grands trous de ventilation sont placés autour de l'enceinte pour fonctionner avec le système de refroidissement de votre système afin de maintenir vos lecteurs à des températures optimales.







Le MB901SPR-B supporte les câbles d'alimentation 15 broches avec des loquets de verrouillage, vous n'aurez donc jamais à vous soucier des câbles qui sortent involontairement de votre boîtier. Une fois les câbles connectés, ils resteront en place.



Caractéristiques principales



- Prend en charge les disques durs SATA 2 x 2,5" ou 3,5" et les disques SSD,

- S'installe dans n'importe quelle baie de lecteur optique externe standard de 2 x 5,25 pouces,

- Prend en charge une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 6 Gbps,

- Puces intégrées au matériel JMS562 en miroir RAID 1 (SAFE),

- Indicateur LED d'état RAID faciles à lire pour l'alimentation du lecteur, l'accès, les pannes et le processus de reconstruction du RAID 1 prend en charge SATA et le câble d'alimentation à 15 broches avec verrouillage,

- La technologie anti-vibration (AVT) réduit le bruit et protège contre les dommages environnementaux,

- La technologie APT (Active Power Technology) permet d'économiser de l'énergie en arrêtant l'appareil lorsque aucun lecteur n'est installé,

- Garantie de 3 ans contre tous les défauts, la meilleure du secteur,

- Soutien gratuit de la part d'agents de soutien technique basés aux États-Unis et formés professionnellement.



Voici la fiche technique :









Pas de date ni de prix pour le moment.



