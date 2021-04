TECHPOWERUP nous propose le test de : L'Intel Core i7-11700KF.



Nous avons avec nous le processeur Core i7-11700KF. Lorsqu'Intel a présenté sa gamme de processeurs de bureau Core de 11e génération "Rocket Lake" en mars, les Core i9-11900K et Core i5-11600K ont retenu toute l'attention. Ce n'est que quelques semaines plus tard que nous avons découvert le Core i5-11400F au prix brillant, et nous nous penchons maintenant sur le Core i7, une marque qui représentait le haut de gamme d'Intel jusqu'au Core i7-8700K. Intel a introduit le nom Core i9 dans le segment des ordinateurs de bureau grand public pour mieux s'attaquer à la série AMD Ryzen 7.



Jusqu'à présent, Intel avait différencié les Core i7 et Core i9 par le nombre de cœurs et de threads. Le i7-9700K était un processeur 8 cœurs/8 threads, tandis que le i9-9900K était 8 cœurs/16 threads, et le i7-10700K était une partie 8 cœurs/16 threads, tandis que le i9-10900K était 10 cœurs/20 threads. Avec "Rocket Lake" et ses nouveaux cœurs de CPU "Cypress Cove" à IPC plus élevé construits sur le processus 14 nm existant, Intel ne peut plus faire entrer plus de huit des plus grands cœurs plus un iGPU dans le boîtier LGA1200. La société s'est donc contentée de 8 cœurs/16 threads, même pour sa partie supérieure i9-11900K, en espérant que le gain d'IPC annoncé de 19 % permettrait à la puce de tenir le coup. La société s'est alors heurtée au problème de la découpe de la partie Core i7. En fin de compte, la société a choisi de conserver exactement la même configuration de noyau que pour le i9-11900K-8-core/16-thread.







Ce qui distingue les Core i7-11700K et i7-11700KF des i9-11900K/KF est une combinaison de vitesses d'horloge légèrement inférieures et l'absence de Thermal Velocity Boost et Adaptive Boost. Alors que Thermal Velocity Boost est essentiellement un multiplicateur Turbo supplémentaire lorsque les conditions thermiques le permettent, Adaptive Boost a été dans notre revue i9-11900K noté comme étant une fonctionnalité intéressante qui débloque des bacs de boost supplémentaires sur tous les threads de charge de travail, en particulier ceux à haut thread.



Le i7-11700KF est toujours débloqué, et vous obtenez les mêmes capacités d'overclocking que le Core i9. Au cours des deux dernières générations, Intel a publié des UGS avec l'extension de marque "F" dans le canal de détail, comme le i7-11700KF que nous examinons ici. Ces puces sont livrées avec des iGPU désactivés, ce qui permet à Intel d'utiliser des matrices avec des cœurs graphiques défectueux et de les vendre environ 10 à 20 dollars de moins. C'est une bonne affaire pour les joueurs qui comptent sur les cartes graphiques. Techniquement, l'iGPU fait toujours partie de la matrice de silicium et prend de la place ; il est juste là, désactivé de façon permanente.



Les processeurs Core de 11e génération présentent la microarchitecture "Rocket Lake". Bien que construite sur le même processus de fabrication en silicium de 14 nm, elle innove dans quatre domaines clés. Premièrement, elle intègre jusqu'à huit cœurs de processeur "Cypress Cove". Il s'agit d'un rétroportage de "Sunny Cove" sur le nœud de 14 nm, et Intel affirme qu'ils offrent un gain d'IPC allant jusqu'à 19 %. Viennent ensuite les nouveaux graphiques intégrés Gen12 Xe LP, disponibles sur les SKU non-F, qui sont censés être jusqu'à 50 % plus rapides que les cœurs Gen9.5 précédents.



Le troisième domaine clé est celui des E/S, avec l'introduction par Intel de la prise en charge de PCI-Express 4.0. En plus d'un emplacement PCI-Express 4.0 x16, ces puces offrent un emplacement M.2 NVMe relié au processeur avec l'interface Gen 4 x4. Le bus du chipset DMI a également doublé sa bande passante lorsqu'il est associé aux chipsets Z590 ou H570. Enfin, comme nous le détaillerons dans les pages suivantes, les processeurs introduisent de nombreuses nouvelles façons d'overclocker.



Le Core i7-11700KF est donc un processeur 8 cœurs/16 threads qui n'a pas de carte graphique intégrée, mais dont le multiplicateur est débloqué. Il a par ailleurs les mêmes fréquences d'horloge que le i7-11700K, avec une fréquence de base de 3,60 GHz et un Turbo maximum de 5,00 GHz. Chacun des huit cœurs dispose de 512 Ko de cache L2 dédié, et ils partagent 16 Mo de cache L3.



L'absence de carte graphique intégrée a conduit Intel à baisser le prix du i7-11700KF d'environ 25 dollars par rapport au i7-11700K. Il est également 140 $ moins cher que le i9-11900KF et 170 $ moins cher que le i9-11900K phare. Dans cet article, nous allons déterminer si vous pouvez potentiellement économiser 170 à 180 $ en optant pour le i7-11700KF plutôt que le i9-11900K, une différence de prix qui rend votre carte mère "gratuite".



Voici la fiche technique :







