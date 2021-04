Le GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GA102-225 est présenté en détaille.



Le lancement de la prochaine carte graphique GeForce RTX 3080 Ti de NVIDIA est imminent. Les rumeurs qui circulent sur le web sont de plus en plus nombreuses et nous venons de recevoir des photos du silicium GA102 ainsi que les spécifications du SKU spécifique. Les sources de VideoCardz ont fourni au site la première photo du silicium GA102-225, qui équipe la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Sur la photo ci-dessous, il ne semble pas très différent du GA102-300 que l'on trouve dans la carte RTX 3090, le seul élément de différenciation évident étant l'ID SKU. Cependant, la différence n'apparaît que sous le capot, avec le GA102-225 SKU ayant 10240 cœurs CUDA au lieu des 10752 cœurs CUDA trouvés dans le GA102-300 de la RTX 3090.











Associée à 12 Go de mémoire GDDR6X sur un bus de 384 bits, la mémoire aura fonctionné à une vitesse d'environ 19 Gbps. Cela donnera une bande passante de 912 Go/s. Si vous vous interrogez sur les performances de la carte, elles devraient rester à quelques pourcents de celles de sa grande sœur RTX 3090. Nous avons la première fuite montrant les performances de minage Ethereum et le silicium GA102-225 a atteint un taux de hachage minier de 118,9 Mh/s avec quelques réglages.



La mémoire a été overclockée à 21,5 Gbps, tandis que le TDP du GPU a été limité à 278 Watts. La fuite montre que la carte a réussi à atteindre une fréquence de base de 1365 MHz et une fréquence de boost de 1665 MHz. Bien que nous n'ayons pas la date de lancement exacte, le MSRP supposé sera compris entre 999 et 1099 Dollars, en supposant que vous puissiez l'obtenir à n'importe quel prix.



VIDEOCARDZ