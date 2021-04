Voici la correction officielle de Microsoft pour les ralentissements des jeux sous Windows 10 KB5001330.



Une récente mise à jour de Windows 10 a rendu certains joueurs furieux à cause de taux d'images paralysés et d'erreurs d'écran bleu de la mort (BSOD). Le problème est lié à la mise à jour Patch Tuesday de ce mois-ci, qui a commencé à être distribuée aux PC le 12 avril. Quelques semaines plus tard, Microsoft a reconnu le problème, a trouvé le coupable et a mis en place un correctif de manière quelque peu furtive (nous y reviendrons dans un instant).







"Un petit sous-ensemble d'utilisateurs a signalé des performances plus faibles que prévu dans les jeux après avoir installé cette mise à jour. La plupart des utilisateurs concernés par ce problème exécutent des jeux en plein écran ou en mode fenêtré sans bordure et utilisent deux moniteurs ou plus ", explique Microsoft dans un article d'assistance.



Le problème est lié à la KB5001330 pour Windows 10 version 2004 (20H1), et selon diverses plaintes, il affecte également la KB5001337 pour Windows 10 versions 1930 et 1909. Cependant, seul l'article d'assistance pour KB5001330 reconnaît le problème, donc si vous exécutez la version 1930 ou 1909, il se peut que vous n'ayez pas de chance pour le moment (à moins que vous ne mettiez à niveau vers la version 2004).



Après le déploiement de ces mises à jour cumulatives, les utilisateurs de Windows 10 ont commencé à signaler une série de problèmes pendant le jeu, tels que des taux de trame réduits et instables, v-sync ne fonctionnant pas correctement, BSODs, et d'autres désagréments. Même NVIDIA est intervenu sur le sujet, disant aux propriétaires de GeForce que s'ils souffrent de l'un de ces symptômes, ils devraient essayer de désinstaller la mise à jour cumulative.



C'est toujours une option, bien qu'elle ne soit évidemment pas idéale. Heureusement, Microsoft a une autre solution. Elle propose un correctif via son programme Known Issue Rollback (KIR).



"Ce problème est résolu en utilisant le programme Known Issue Rollback (KIR). Veuillez noter que la résolution peut prendre jusqu'à 24 heures pour se propager automatiquement aux appareils grand public et aux appareils professionnels non gérés. Le redémarrage de votre appareil peut aider à appliquer la résolution à votre appareil plus rapidement", explique Microsoft.



Le programme est conçu pour atténuer rapidement et efficacement les problèmes non liés à la sécurité, et c'est quelque chose que Microsoft exploite depuis 2019. D'après ce que nous comprenons, il n'annule pas réellement l'ensemble de la mise à jour cumulative, mais ajoute du code pour corriger tout bug non sécuritaire qu'il a pu introduire sur certains systèmes.



"Lorsque Microsoft décide d'annuler une correction de bug dans une mise à jour en raison d'un problème connu, nous effectuons un changement de configuration dans le cloud. Les appareils connectés à Windows Update ou Windows Update for Business sont informés de ce changement et celui-ci prend effet au prochain redémarrage", explique Microsoft.



Avec une telle plate-forme de jeu, vous voulez évidemment toute la puissance disponible.



Il s'agit d'une manœuvre furtive, dans la mesure où certains utilisateurs reçoivent le correctif avant même de s'apercevoir qu'il y a un problème. Et comme il n'est pas distribué par Windows Update, c'est comme si le problème n'avait jamais existé.



Comment déterminer si cette correction est réellement appliquée ?



Il s'agit toutefois d'un scénario un peu différent, car il a fallu quelques semaines à Microsoft pour reconnaître le problème, et les plaintes des joueurs ont alors été nombreuses. Votre meilleure chance est de redémarrer votre PC et d'espérer que vos problèmes disparaissent. Cependant, il faut creuser un peu pour savoir si le correctif est effectivement en place sur votre PC, car il n'apparaît pas dans Windows Update.



L'un des lecteurs de Bleeping Computer a découvert où il se cache dans le registre du système. Gardez à l'esprit que vous pouvez casser des choses en fouillant dans le registre, mais si vous êtes à l'aise avec les risques et que vous voulez voir si le correctif est en place, tapez regedit dans le champ de recherche de la barre des tâches et cliquez sur Éditeur du registre.



Puis naviguez jusqu'à :







Si l'entrée ci-dessus existe, le correctif a été appliqué. Dans le cas contraire, vous devrez attendre un peu plus longtemps - il devrait être appliqué dans les 24 heures.



