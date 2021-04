Sapphire lance la Radeon RX 6900 XT TOXIC Extreme Edition, basée sur le silicium XTXH.



SAPPHIRE Technology annonce l'arrivée de la carte graphique TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition, dotée de performances inégalées et d'une solution de refroidissement AIO enrichie, qui vient compléter la gamme DIY Enthusiast SAPPHIRE TOXIC. Construite et conçue pour les fanatiques de jeux, la carte TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition est la pièce fondamentale pour atteindre l'apogée des performances de jeu.







TOXIC BOOST en un clic pour atteindre des performances ultimes ! À l'aide du logiciel SAPPHIRE TriXX, il suffit d'activer la fonction TOXIC BOOST pour la carte TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition afin d'atteindre une horloge TOXIC BOOST allant jusqu'à 2730 MHz et une horloge de jeu TOXIC BOOST allant jusqu'à 2500 MHz avec des processeurs 5120 stream. Construit avec 4 ports de sortie dont 1x HDMI 2.1 VRR et FRL et 3x DisplayPort 1.4 avec sorties DSC pour prendre en charge votre choix de moniteur d'affichage et équipé de 80 accélérateurs de rayons pour prendre en charge le raytracing dans les jeux.















Solution de refroidissement innovante TOXIC AIO



La carte graphique TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition est conçue avec la remarquable solution de refroidissement TOXIC AIO. Pour refroidir le GPU, la pompe et le diffuseur de chaleur du système de refroidissement liquide du refroidisseur TOXIC AIO évacuent efficacement la chaleur du GPU vers le radiateur de 360 mm pour un échange thermique. Le liquide chaud est refroidi dans le radiateur par trois grands ventilateurs de 120 mm et repoussé vers la pompe et le diffuseur de chaleur. Cette circulation continue à travers un dissipateur thermique moulé sous pression personnalisé avec deux caloducs permet de maintenir la température du GPU à moins de 85 °C et les niveaux sonores à moins de 36 dBA. Les ventilateurs hybrides soufflent la chaleur transférée par le dissipateur de chaleur moulé sous pression et les caloducs pour l'éloigner des composants mémoire et VRM.



La qualité de vie légendaire des composants SAPPHIRE



Tous les produits SAPPHIRE sont reconnus pour la longévité et la grande qualité de leurs composants et la carte graphique SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition ne fait pas exception. Les ventilateurs à double roulement à billes sont utilisés en conjonction avec le nouveau design de lame de ventilateur hybride mis en œuvre sur le VRM et le module de refroidissement de la mémoire pour promouvoir une durée de vie maximale du ventilateur avec des niveaux de bruit inférieurs et un refroidissement par air puissant. La fonction de contrôle intelligent du ventilateur et la fonction de contrôle précis du ventilateur s'associent pour assurer un refroidissement et un silence de premier ordre.



La carte SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition est dotée de la fonction Dual BIOS pour personnaliser votre expérience de jeu entre le mode performance et le mode silencieux. Les joueurs peuvent utiliser le commutateur BIOS logiciel TriXX pour ajuster le BIOS dans notre logiciel TriXX afin de passer facilement d'un mode à l'autre sans avoir à effectuer de réglage manuel.



Une personnalisation de PC de rêve ARGB



La carte graphique SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition offre de nombreuses possibilités de personnalisation grâce à un cache à LED ARGB, un logo ARGB et une plaque arrière ARGB, tandis que le GPU et le refroidisseur AIO sont équipés de ventilateurs ARGB. Choisissez parmi une multitude de modes d'éclairage ARGB différents grâce au logiciel SAPPHIRE TriXX pour un look PC personnalisé. La synchronisation externe des LED RVB entre la carte graphique et la carte mère peut être activée par le biais du connecteur à 3 broches situé dans la queue de la carte SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition.



TriXX Boost



Gagnez des images de jeu en utilisant TriXX Boost avec la carte graphique SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition. La fonction TriXX Boost augmente le nombre de FPS en diminuant légèrement la résolution par le biais du logiciel TriXX, qui est ajustée par le biais de Radeon Image Sharpening pour un avantage incroyable. Ajustez la résolution par le biais d'une échelle personnalisable ou de résolutions personnalisées supplémentaires basées sur les données de l'utilisateur pour un contrôle beaucoup plus fin du compromis qualité/performance.



Voici la fiche technique :







Disponibilité



Les cartes graphiques SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition sont en cours de livraison et seront disponibles auprès de certains détaillants SAPPHIRE dans le monde entier.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



