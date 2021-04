EKWB : Les processeurs Threadripper bénéficient d'un refroidissement de très grande ampleur.



EK, le principal fabricant de matériel de refroidissement liquide pour ordinateurs, lance un nouveau bloc d'eau, conçu sur mesure pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper. Le Magnitude sTRX4 est le water block pour processeur Threadripper le plus complexe du marché à ce jour. Notre dernier ajout à la gamme de produits EK Quantum n'a pas l'intention de succéder ou de remplacer ses homologues Velocity sTR4, car le bloc d'eau Magnitude est une alternative plutôt sophistiquée optimisée spécifiquement pour les processeurs AMD Threadripper basés sur Zen 2.







EK-Quantum Magnitude sTRX4







Le bloc sera disponible dans les quatre mêmes finitions que les blocs Magnitude ordinaires : Copper + Acetal, Nickel + Acetal (D-RGB), Nickel + Plexi (D-RGB), et Full Nickel. Toutefois, pour distinguer les deux modèles en acétal, les versions Copper + Acetal seront dotées par défaut d'un cadre rouge exclusif. Le design primé et caractéristique de la Magnitude la distingue véritablement, chaque pièce étant usinée par CNC à partir d'un matériau solide.



Le cadre de montage tridimensionnel en aluminium s'intègre parfaitement à la forme asymétrique de l'embase du processeur Threadripper tout en faisant des vis une partie intégrante du waterblock. Des arêtes et des chanfreins prononcés ancrent fermement ce design futuriste dans la ligne EK Quantum. Magnitude arbore fièrement son prestigieux iF Design Award.







Ce waterblock met en œuvre l'évolution de la technologie en attente de brevet appelée TDC (Targeted Die Cooling). Cette technologie a d'abord été développée pour les blocs à eau de la 2e génération de CPU EK Threadripper. Le Magnitude l'utilise désormais à un niveau plus sophistiqué grâce à la forme complexe de l'insert de la plaque à jet qui concentre le liquide de refroidissement sur les composants clés. L'insert, qui est fabriqué en laiton massif, est essentiel pour appliquer correctement la pression sur la plaque froide et l'IHS. Les versions Magnitude sTRX4 ont un design asymétrique qui cible les 8 chiplets en parallèle. Des plaques de contact sélectionnées appliquent une pression plus importante sur les parties spécifiques qui dégagent le plus de chaleur.



Options de personnalisation







Le client peut démonter le bloc pour changer les accents, inverser le sens du débit ou effectuer la maintenance. Plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place pour prévenir la possibilité d'un réassemblage incorrect. Comme les socles SP3 sont asymétriques, il n'est pas possible de faire pivoter le dessus, le cadre ou la plaque froide par rapport au socle. Cela signifie que les ports, le jet et les ailettes sont toujours correctement alignés pour que le bloc fonctionne comme il le devrait. Il est possible de faire pivoter l'insert de 180°, ce qui permet d'échanger les ports d'entrée et de sortie optimaux pour inverser la direction du flux.







Les accents esthétiques sont usinés par CNC à partir de blocs de matériau solides. Les accents standard sont en laiton nickelé ou en acétal blanc pour le modèle Nickel + Acétal. Différents accents en aluminium anodisé sont également disponibles comme accessoires - en noir, rouge, bleu, violet, or et vert.



Éclairage



Sur toutes les versions D-RGB, une puissante bande de LED est élégamment dissimulée entre l'accent et la partie supérieure, avec un nombre incroyable de 44 diodes RVB adressables individuellement. Les versions sans D-RGB, telles que Full Nickel, peuvent également être mises à niveau avec un accent spécial translucide. Les blocs Nickel + Plexi sont illuminés vers l'intérieur, éclairant uniformément le liquide de refroidissement et l'ensemble du dessus. Les blocs dont le dessus est opaque sont bordés d'un halo de couleur riche. Ils sont compatibles avec les technologies de synchronisation RVB courantes de tous les grands fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur de DEL D-RGB à 3 broches doit être aligné avec le marquage +5V sur l'en-tête D-RGB (adressable).



Disponibilité et prix



Le waterblock et les accents de l'EK-Quantum Magnitude sTRX4 sont fabriqués en Slovénie, dans l'Union européenne, et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK ou le réseau de revendeurs partenaires EK.



Les Prix :







TECHPOWERUP