Antec annonce le boîtier mi-tour P7 Neo Performance.



Antec Inc, l'un des principaux fournisseurs de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du bricolage, présente le dernier modèle mid tower de sa série primée Antec Performance : l'Antec P7 Neo. Le P7 Neo est doté de prises d'air améliorées à l'avant et de panneaux latéraux insonorisants.



Avec le bouton d'alimentation à DEL blanche, de larges prises d'air et la prise en charge de 3 ventilateurs de 140 mm, le P7 Neo offre non seulement une expérience silencieuse exceptionnelle, mais améliore également le refroidissement, et il répondra aux besoins d'un environnement de travail idéal. Le boîtier est maintenant disponible dans le commerce à partir de 69 euros (prix de détail suggéré, TVA comprise).























Il mesure 440 x 219 x 480 mm (DxWxH) et est compatible avec les cartes mères E-ATX, ATX, M-ATX et ITX. Conçu pour améliorer le refroidissement du PC, le P7 Neo est équipé d'un panneau frontal amélioré pour des prises d'air optimales. En termes de support de ventilateurs, le boîtier peut accueillir 2x 120 mm/2x 140 mm/3x 140 mm (l'ODD doit être retiré) à l'avant et 1x 120 mm à l'arrière. Le P7 Neo est livré avec trois ventilateurs de 120 mm pré-installés (2 à l'avant et 1 à l'arrière). Pour un refroidissement par eau supplémentaire, le P7 Neo permet d'installer un radiateur de 280 mm à l'avant et un radiateur de 120 mm à l'arrière.



Grâce à la cage de disque dur de 3,5" déplaçable et amovible, les utilisateurs peuvent configurer le système comme ils le souhaitent, avec la possibilité de déplacer ou de retirer la cage de disque dur à l'intérieur du P7 Neo. Le boîtier dispose de deux cages à disque dur convertibles sans outil de 2,5"/3,5", de deux espaces de montage pour SSD de 2,5" ainsi que de sept emplacements d'extension.



Le P7 Neo dispose de beaucoup d'espace pour les cartes graphiques d'une longueur allant jusqu'à 350 mm et d'une ventilation efficace, ce qui le rend particulièrement adapté aux joueurs également. Le panneau I/O abrite 2 ports USB 3.0 ainsi que des ports audio HD et les interrupteurs d'alimentation et de réinitialisation. Les panneaux latéraux insonorisants améliorent le silence du système, tandis que le bouton d'alimentation éclairé par une LED blanche rehausse le style minimaliste du P7 Neo.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



