Illustration d'une AMD Radeon RX 6900 XTX.



AMD est en constante progression avec sa gamme de cartes graphiques Radeon et la société travaille toujours sur de nouveaux modèles qui conviendront mieux au marché. Aujourd'hui, nous avons une découverte intéressante. Sur Weibo, un site de microblogging chinois, un utilisateur a posté des photos de ce qui semble être un échantillon technique de la carte graphique Radeon RX 6900 XTX d'AMD. Avec un design tout-en-un (AIO) refroidi à l'eau avec un radiateur de 120 mm, la carte ressemble à un design gourmand en énergie comme nous l'avons vu avec la Radeon R9 Fury X et la RX Vega 64 Liquid Edition, qui étaient toutes deux des cartes graphiques équipées d'un refroidissement à l'eau AIO. Cet échantillon technique n'est pas différent.











Sous le waterblock, il y a un Navi 21 XTXH GPU SKU caché. Comme nous l'avons découvert, il s'agit d'un nouveau SKU Navi 21 XTX qui présente simplement un meilleur binning par rapport au Navi 21 XTX, et qui offre donc un meilleur potentiel d'overclocking. Il est déjà présent dans trois nouveaux modèles de différents AIB, comme les cartes graphiques PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, ASRock RX 6900 XT OC Formula, et Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme.



Il semble qu'AMD se soit préparé à lancer ce SKU spécifique sous la forme d'un design de référence, cependant, jusqu'à présent, seuls les AIB ont utilisé le SKU Navi 21 XTXH. Il n'est pas encore clair si la Radeon RX 6900 XTX va un jour arriver sur le marché de détail, ou si elle restera telle quelle - juste un échantillon d'ingénierie.



