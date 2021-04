Les principaux méchants de Resident Evil Village sont détaillés, notamment un ventriloque fantôme et un mannequin.



Inutile de dire que l'imposante Lady Dimitrescu de Resident Evil Village a fait fureur depuis sa révélation, mais Capcom a laissé entendre à plusieurs reprises qu'elle n'était pas la seule grande méchante du jeu. Ils ont déjà parlé de Mère Miranda, la mystérieuse dirigeante du village titulaire qui est vénérée comme une sorte de dieu, mais d'autres horreurs vous attendent. Lady Dimitrescu n'est qu'un des "Quatre Seigneurs" qui servent Mère Miranda, et IGN a détaillé les trois autres dans un nouvel article.







Chacun des quatre Seigneurs s'inspire d'un archétype classique de l'horreur : Lady Dimitrescu est évidemment un vampire, Karl Heisenberg est un loup-garou, Salvatore Moreau est une créature marine tordue et Donna Beneviento est un fantôme (mais peut-être pas au sens propre) avec une poupée effrayante en prime. Voici un peu plus de détails sur les trois méchants non-Lady-Dimitrescu du jeu...











Karl Heisenberg



Comme nous l'avons mentionné, Heisenberg semble être un loup-garou et commande l'armée d'ennemis "lycans" que vous affronterez dans le jeu. Il manie également un marteau assez puissant. Sa base est l'usine d'Heisenberg, une zone industrielle semi-moderne qui n'a pas la glace et la neige du reste de la carte de Resident Evil Village.











Salvatore Moreau



Salvatore Moreau s'inspire des histoires de sirènes, mais ne pensez pas à La Petite Sirène : il s'agit d'une situation Lovecraftienne du type "horreurs des profondeurs". Capcom affirme qu'ils ont spécifiquement essayé de faire de Moreau le "personnage le plus répugnant de la Terre". Moreau a installé une base dans un réservoir marécageux près d'un village de pêcheurs abandonné.











Enfin, nous avons Donna Beneviento, qui s'inspire clairement de l'imagerie des films de maisons hantées. Elle garde son visage couvert en permanence et sa poupée Angie semble avoir sa propre volonté. Sa maison semble être un manoir effrayant classique, dont Capcom laisse entendre qu'il pourrait emprunter des éléments aux premières heures tendues de Resident Evil 7.



C'est intriguant ! J'aime bien le fait que Capcom ait décidé de faire de Resident Evil Village tous les types de films d'horreur de la vieille école en un seul. Pour rappel, la deuxième démo PlayStation à durée limitée, qui permet aux joueurs d'explorer la zone du château pendant 30 minutes, sera disponible demain soir (24 avril). Capcom a publié une nouvelle bande-annonce remixée pour susciter l'enthousiasme du public...



Un petit trailer du jeu : Cliquez ICI.



WCCFTECH