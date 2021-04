THE GURU3D nous propose le test du : Intel Core i5 11400 F.



Nous passons à nouveau de huit à six cœurs de processeur et douze threads, cette fois avec le Core i5 11400F, un processeur qui peut être considéré comme le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Rocket Lake-S d'Intel, avec un prix affiché d'environ 157 USD. Les prix de vente actuels sont de 160/170 USD. Et ce que vous allez lire dans cette revue est que si vous êtes à la recherche d'un processeur pour un PC de jeu par rapport à la valeur, cela pourrait être celui-là.



Oui, Rocket Lake-S a eu un lancement difficile, les niveaux d'énergie et de chaleur sont très variables. Comme dans mes précédentes critiques, j'aime répéter que ce n'est pas si mal du tout. C'est assez impressionnant ce qu'Intel arrive à tirer d'un processeur en 14 nm, mais aussi de combattre les problèmes qui viennent avec ce même nœud. Dans la gamme de produits, il y a toujours des petits bijoux et le Core i5-11400 F pourrait être exactement celui-là.



Pour 157 USD, vous pouvez acheter ce processeur à six cœurs. Attention, nous avons testé le modèle F, ce qui signifie que l'IGP (graphisme intégré) a été désactivé, ce qui représente une économie de 25 dollars par rapport au prix d'achat. Cela fait donc 26 USD par cœur. Et le processeur est également compatible SMT (hyper-threading) et offre donc 12 threads. C'est un modèle non-K, donc l'overclocking est hors de question. Mais les revues précédentes ont appris que l'overclocking pourrait être mal conseillé de toute façon.



Les processeurs Rocket-Lake-S de 11ᵉ génération ont fait l'objet de nombreux débats ces derniers mois. Intel a fait un pas en avant vers PCIe Gen 4.0 (sur les voies du processeur, mais pas sur le jeu de puces du mobi) et a fait un changement vers les nouveaux cœurs de CPU Cypress Cove (qui sont techniquement des cœurs Sunny Cover, vous savez, de Tiger Lake 10 nm). Oui, Intel n'a pas été en mesure de passer à 10 nm pour son processus de fabrication, donc encore une fois, cette série de processeurs est fabriquée en 14 nm. Bien que les performances soient au rendez-vous, plus ce chiffre est élevé, plus la consommation d'énergie et la chaleur seront importantes.



Cela a été une période et un parcours d'enfer pour Intel. À ce jour, ils ne parviennent pas à répondre à l'incroyable demande pour leur large portefeuille de processeurs et de chipsets. AMD lui souffle dans le cou depuis quelques années maintenant avec Ryzen, et Ryzen 5000 est/était effectivement la série de processeurs IPC la plus rapide avec un TDP correct. Et comme cette revue va le prouver, ils le sont toujours. AMD est passé complètement au nœud de fabrication 7 nm et en récolte les fruits ; Intel a du mal à se détacher du 14 nm. Au départ, ils voulaient passer à 10 nm, mais cela s'est avéré impossible pour diverses raisons. Quelque chose devait changer, cependant, et pour Intel, cela devait être son architecture. Pour les ordinateurs portables, il y a Tiger Lake en 10 nm, avec des cœurs de CPU Golden Cove.



Voici ce qu'Intel a fait, ils ont pris ces cœurs de CPU (qui offrent plus d'IPC) et les ont inversés (portés si vous voulez) vers 14 nm. Et cela, mes amis, c'est ce qu'on appelle maintenant les cœurs Cypress cove, les cœurs que les processeurs de la série Rocket-Lake-S utilisent maintenant. Ainsi, bien qu'ils bénéficient d'une augmentation de performance générationnelle en IPC, ils doivent toujours faire face au fait qu'ils sont en 14 nm, ce qui signifie des tensions élevées, des fréquences d'horloge élevées (et affamées) et une efficacité énergétique qui devient une chose en soi.



14 nm++++



- Skylake, Core 6e génération - août 2015,

- Kaby Lake, Core 7e génération - janvier 2017,

- Coffee Lake, Core 8e génération - octobre 2017,

- Coffee Lake Refresh, Core 9e génération - octobre 2018,

- Comet Lake, Core 10e génération - avril 2020,

- Rocket Lake, Core 11e génération - mars 2021.



J'ai dû vérifier et remonter un peu dans le temps pour voir et me souvenir de ce qu'était le premier produit 14 nm, et c'était en 2015, lorsqu'Intel a sorti son architecture Skylake. La bonne nouvelle, c'est que le RKL sera le dernier de cette longue série de produits en 14 nm. Intel liste les procs à 125 Watt, pas mal pour des pièces rapides à 6 et 8 cœurs. Cependant, en pâle comparaison, un Ryzen 9 5950X avec ses 16 cœurs est évalué à 105 watts sur le TDP. À côté de cela, Intel utilise plusieurs états de puissance.



Le TDP est peut-être de 125 watts, mais le processeur phare Rocket-Lake-S a un état PL2 secondaire dans lequel il peut utiliser 250 watts de puissance pendant près d'une minute et les fabricants de cartes mères sont libres de modifier cette durée encore plus longtemps. C'est peut-être un peu inquiétant, mais là encore, la plupart d'entre nous ne se soucient pas trop du TDP ; c'est la performance qui compte. L'augmentation générationnelle pour RKL apporte de nouveaux avantages à l'éco-système et AVX512, la prise en charge de 20 voies PCIe 4.0 à partir du CPU et une prise en charge plus rapide de la mémoire.



Les nouvelles cartes mères basées sur le chipset Z590 sont dotées de l'USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) en natif et bénéficient d'une liaison à bande passante doublée entre le CPU et le chipset, passant de DMI x4 à DMI x8, mais toujours une liaison PCIe Gen 3.0 x8. Le successeur phare de CML, alias Comet Lake, maintenant RKL Rocket Lake avec le modèle phare Core i7-11900K, possède huit cœurs et peut atteindre une fréquence turbo de 5,2 GHz, voire 5,3 GHz avec un refroidissement approprié (Velocity Thermal Boost) sur certains cœurs du CPU.







La 11e génération de processeurs Core pour ordinateurs de bureau comporte jusqu'à 8 cœurs, soit deux de moins que les processeurs de 10e génération. Il est probable qu'Intel avait besoin de l'espace de transistor sur 14nm pour l'augmentation de l'IPC, des caches Tier1 et 2 plus grands, et bien sûr, la nouvelle solution graphique intégrée basée sur Xe. Le socle du processeur s'oriente vers 1200 broches, alias LGA1200. Après une mise à jour du BIOS, le Z490 sera également compatible avec les processeurs de la 11ème génération, assurez-vous de vérifier la compatibilité avec les fabricants de votre carte mère. Parmi les principales caractéristiques, nous avons l'HyperThreading sur toute la gamme des produits Core, donc du Core i3 au Core i9, jusqu'à 8 cœurs et 16 tirages, et jusqu'à 5,3GHz pour un boost limité du cœur si votre refroidissement permet au processeur de le faire. Les nouvelles cartes mères Z590 dureront pour Comet Lake-S (dernière génération) et Rocket Lake-S (11e génération).



Il existe également des processeurs Core i5 débloqués, le meilleur étant le Core i5 11600K à six cœurs (test) ; cependant, dans ce test, nous examinons la partie à 6 cœurs la moins chère ; elle a un turbo tous cœurs de 4,2 GHz lié à un TDP de 65 W, cependant, il est possible de modifier ces limites de puissance, car les états PL1 et PL2 ne sont pas considérés comme de l'" overclocking " par Intel, et cela signifie que vous verrez des performances très variables sur les différentes marques de cartes mères. Le Core i5-11400 F a 6 cœurs/12 threads cadencés à 2,60 GHz, avec un Turbo Boost jusqu'à 4,40 GHz et un boost tout cœur de 4,2 GHz. Ce processeur grand public est dépourvu des fonctions Boost 3.0, Thermal Velocity Boost et Adaptive Boost. Chaque cœur dispose d'un cache L2 dédié de 512 Ko et les cœurs partagent 12 Mo de cache L3.







Note : nous allons faire quelque chose de différent tout au long de cette revue. Nous testerons à la fois les paramètres de référence et donc les performances, ainsi que les paramètres multicœurs optimisés par la carte mère. La raison pour laquelle nous faisons cela est que tous les fabricants offrent ce paramètre par défaut avec leur carte mère. Et ce réglage gratuit apporte des performances supplémentaires significatives, spécifiquement pour ce processeur avec son horloge de base basse par rapport aux jeux. Pour que les choses restent identiques, nous avons associé ce processeur à une carte mère de 200 Dollars (plus de valeur). Vous verrez donc deux ensembles de données, que nous analyserons plus en profondeur dans notre conclusion.



