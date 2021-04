Comment corriger la dégradation des performances de la récente mise à jour de Windows 10, selon NVIDIA.



Avez-vous rencontré des problèmes de jeu depuis la sortie de la dernière mise à jour de Windows 10 ? Vous n'êtes pas seul. Les problèmes associés à la dernière mise à jour de Windows 10 font l'objet d'une enquête par NVIDIA et d'autres, et jusqu'à présent la suggestion est de simplement annuler la mise à jour.







Manuel, membre du personnel de NVIDIA, a déclaré dans un message du forum : " Si vous constatez une baisse des performances dans les jeux, vérifiez si le retour en arrière de la mise à jour KB5000842/KB5001330 de Windows 10 résout le problème. " Cette solution a été précédemment testée par plusieurs utilisateurs de Reddit également et, beaucoup ont confirmé que le retour en arrière de la mise à jour semblait résoudre les problèmes.



Les utilisateurs ont rencontré un large éventail de problèmes de performance depuis qu'ils ont installé la plus récente mise à jour cumulative de Windows 10. Plusieurs de ces problèmes semblent concerner les jeux. Les utilisateurs ont signalé des baisses de FPS, des problèmes de VSync et des bégaiements. D'autres problèmes plutôt étranges ont également été signalés. Certains utilisateurs temporaires ont été incapables d'accéder à des fichiers tels que des documents et des images. D'autres ont remarqué que leur ordinateur était plus enclin aux pannes.







Certains de ces problèmes existaient également avec la mise à jour optionnelle de mars de Windows 10 KB5000842. Par exemple, il y a eu des messages d'erreur lorsque l'appareil d'un utilisateur est connecté à un casque de réalité mixte Windows. Ils étaient censés avoir été résolus avec la mise à jour d'avril, mais celle-ci n'a pas abouti jusqu'à présent.



Ce n'est malheureusement pas une bonne solution, car les mises à jour contiennent également des correctifs de sécurité essentiels. Vous pouvez donc vous débarrasser de la dégradation des performances qui vous hante en désinstallant la mise à jour, mais votre appareil peut rester vulnérable à certains des correctifs de sécurité les plus récents. Nous vous recommandons donc de faire preuve de prudence avant de désinstaller complètement la mise à jour. Microsoft fournira bientôt, nous l'espérons, plus d'informations et une résolution avec un nouveau patch.



HOTHARDWARE