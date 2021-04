Sortie du SSD Silicon Power XPower XD80 PCIe Gen3x4.



Silicon Power (SP) lance son dernier SSD PCIe Gen3x4, le XPower XD80, disponible dans des capacités allant jusqu'à 2 To. Il s'agit de la solution idéale pour les amateurs de performances qui construisent des plates-formes de jeu ou des ordinateurs de bureau personnalisés, avec des vitesses allant jusqu'à 3400/3000 Mo/s en lecture/écriture. Grâce à la prise en charge du protocole NVMe 1.3, la Silicon Power XD80 offre de meilleures performances, une latence plus faible et une consommation d'énergie réduite pour un jeu plus fluide sans aucun décalage. Il est livré avec un dissipateur thermique en aluminium durable qui assure une dissipation maximale de la chaleur et une gestion thermique. Le XD80 maintient des températures jusqu'à 20 % inférieures à celles des SSD NVMe nus, préservant ainsi sa stabilité et ses performances.







Caractéristiques du SSD NVMe XPower XD80 de Silicon Power :



- Interface PCIe Gen3x4 avec des vitesses de lecture jusqu'à 3 400 Mo/s et d'écriture jusqu'à 3 000 Mo/s.

- Le dissipateur thermique en aluminium durable assure une dissipation maximale de la chaleur et une gestion thermique avec des températures jusqu'à 20 % inférieures à celles des SSD sans dissipateur.

- Idéal pour les amateurs de performances qui construisent des plateformes de jeu ou des ordinateurs de bureau personnalisés.

- La prise en charge de NVMe 1.3 permet d'obtenir de meilleures performances, une latence plus faible et une consommation d'énergie réduite.

- Disponible dans des options de capacité de stockage massive allant de 256 Go à 2 To.

- Prise en charge de la mise en cache SLC et du tampon de mise en cache DRAM pour améliorer les performances de lecture/écriture séquentielle et de lecture/écriture aléatoire.

- Prend en charge la technologie RAID pour une meilleure intégrité et stabilité des données.

- Le petit facteur de forme M.2 2280 (80 mm) permet une installation facile dans les ordinateurs portables et les systèmes PC à petit facteur de forme.



Prix et Disponibilité



Le Silicon Power XD80 est disponible en 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Aucune information sur les prix et la disponibilité à l'heure où nous écrivons ces lignes.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ