Fin du support de Windows 7/8/8.1 à partir du Logitech G HUB 2021.4.

Logitech a publié ces derniers jours la version 2021.3.5164 de l'application de configuration G HUB pour les périphériques de jeu de la marque. Il s'agit d'une mise à jour mineure qui se contente de corriger quelques plantages du logiciel (c'est toujours ça de pris) et qui propose un nouveau formulaire pour faire des commentaires à Logitech sur le G HUB par exemple pour signaler un bug ou suggérer une nouvelle fonctionnalité. Ce formulaire G HUB Feedback Survey 2021 n'est en réalité pas directement intégré dans l'application elle-même, mais un clic sur le bouton bleu Envoyer un commentaire dans le menu Paramètres redirige l'utilisateur sur un site web externe.







Par ailleurs, on apprend que cette version 2021.3 du G HUB est la dernière à supporter les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. À partir de la prochaine version 2021.4, seul Windows 10 sera pris en charge. Bien évidemment, il sera possible de continuer à utiliser le G HUB avec l'un de ces anciens OS, mais ils ne recevront plus de mises à jour. Bref, cela revient à dire que les futurs claviers, souris, etc. de la gamme Logitech G ne seront compatibles qu'avec Windows 10.



À noter que les trois dernières versions de macOS seront, elles aussi, bien supportées par les prochaines versions du G HUB en plus de Windows 10 : macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.15 (Catalina) et macOS 11 (Big Sur).



Téléchargement



- Application G HUB 2021.3.5164 pour les périphériques de jeu Logitech et Windows 7/8/8.1/10 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



