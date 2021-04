Comment optimiser le refroidissement dans une tour ?

Nombreux sont les lecteurs qui nous posent des questions sur le fonctionnement ou l'optimisation du refroidissement d'une tour PC, ou même d'un portable. Afin de répondre aux questions, nous vous proposons de redécouvrir un article écrit il y a quelques temps, mais toujours au goût du jour. Vous y (re)découvrez l'historique des configurations de boîtiers, les évolutions dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, mais également les erreurs à ne pas faire, et les conseils pour maitriser les flux d'air internes !

Une tour, c’est un boîtier destiné à accueillir une carte mère, une ou plusieurs cartes vidéo, une alimentation, et plusieurs autres périphériques comme des disques durs, SSD, graveurs, …

Si dans le principe de base, c’est une fonction simple, dans la réalité, il n’en va rarement de même !

En effet, outre le fait de devoir caser tout ce beau monde dans le boîtier, ce dernier doit en plus assurer les fonctions de refroidissement et de silence. C’est là que le sujet devient intéressant, car avec les configurations qui évoluent très vite ces derniers temps, les calories à dissiper évoluent dans le même sens, car le matériel devient toujours plus puissant et les utilisateurs plus exigeants en termes de possibilités !

Le refroidissement devient alors à un moment donné crucial, au point qu’il peut même devenir un point à améliorer très rapidement au vu de l’escalade à la puissance !

