L'acte 3 de l'épisode 2 de Valorant va prendre le soleil avec la nouvelle carte de l'île tropicale "Breeze".

Le troisième acte de l'épisode 2 de Valorant devrait bientôt commencer, et il va ajouter quelque chose d'important au mélange : une nouvelle carte ! Cela fait près de six mois que Valorant n'a pas eu de nouveau champ de bataille - il s'agissait de l'Icebox en octobre dernier - il est donc grand temps. La nouvelle carte, Breeze, a pour thème une île tropicale ensoleillée, ce qui devrait être relaxant pendant les quelques secondes par match où vous ne tirez pas ou ne vous faites pas tirer dessus. Vous pouvez visionner une vidéo de Breeze, ci-dessous.



Nous ne savons pas encore tout ce qui sera inclus dans l'acte 3 de l'épisode 2 de Valorant, même si, bien sûr, un nouveau pass de combat avec de nouveaux cosmétiques sera proposé. Comme d'habitude, trois nouvelles collections de skins d'armes seront proposées, dont le thème sous-marin Depths, les couleurs vives Lightwave et les lignes ornées Songsteel. Voici les nouveaux skins...















Valorant est toujours au milieu de l'Épisode 2 Act 2, qui a ajouté le nouvel Agent Astra. Vous pouvez en savoir plus sur elle et ses capacités spéciales, ci-dessous.



Capacités d'Astra



- Nova Pulse - Active une étoile pour faire exploser une Nova Pulse. L'impulsion Nova se charge brièvement puis frappe, commotionnant tous les joueurs dans sa zone.

- Nébuleuse - Activez une étoile pour la transformer en une nébuleuse (fumée). Utilisez (F) sur une étoile pour la dissiper, ce qui permet de replacer l'étoile à un nouvel endroit après un délai. Dissipation forme brièvement une fausse nébuleuse à l'emplacement de l'étoile avant de revenir.

- Puits de gravité - Activez une étoile pour former un puits de gravité. Les joueurs présents dans la zone sont attirés vers le centre avant qu'il n'explose, fragilisant tous les joueurs encore piégés à l'intérieur.

- Forme astrale/division cosmique - Entrez dans la forme astrale où vous pouvez placer des étoiles avec le feu primaire. Les étoiles peuvent être réactivées plus tard, les transformant en une impulsion Nova, une nébuleuse ou un puits de gravité. Lorsque la division cosmique est chargée, utilisez le feu secondaire en forme astrale pour commencer à la viser, puis le feu primaire pour sélectionner deux emplacements. Un Diviseur cosmique infini relie les deux points que vous avez sélectionnés. Le Diviseur cosmique bloque les balles et atténue fortement le son.



Valorant est disponible dès maintenant sur PC. Riot n'a pas précisé quand l'Épisode 2 Acte 3 sera lancé, mais il commencera très certainement lorsque l'Acte 2 se terminera le 27 avril 2021.



