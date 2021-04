TECHPOWERUP nous propose le test du : G.SKILL ENKI 360 AIO.



G.SKILL est bien connu pour ses mémoires système et ses disques SSD et s'est récemment étendu au marché des périphériques avec des claviers, des souris, des casques orientés gaming, etc. Il va sans dire que la société est très respectée par la communauté des passionnés, en partie grâce à sa mémoire de haute qualité. Qu'il s'agisse de leur gamme économique ou des kits Trident Z, l'ensemble du portefeuille de mémoires de la société est bien considéré. Avec une base solide sur laquelle s'appuyer et un plan d'expansion solide, qui comprend la série de refroidisseurs liquides ENKI récemment annoncée, G.SKILL continuera à être une force dominante sur le marché des PC de bricolage.







Dans notre test d'aujourd'hui, j'ai soumis le G.SKILL ENKI 360 AIO à une batterie de tests, en le comparant à de nombreuses solutions de refroidissement haut de gamme pour voir de quoi il est capable. Bien qu'il dispose d'une pompe lumineuse ARGB, G.SKILL a opté pour des ventilateurs noirs, donnant au refroidisseur une apparence plus discrète. La société a également mis l'accent sur les performances du refroidisseur en utilisant un radiateur en aluminium plus dense pour plus de surface avec des ventilateurs qui équilibrent la pression statique et le flux d'air. Cela dit, regardons de plus près ce que le G.SKILL ENKI 360 a à offrir.



Voici la fiche technique :







