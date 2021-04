Nouveaux drivers Force Feedback pour les volants Thrustmaster.











Thrustmaster a mis en ligne une grosse mise à jour de ses drivers Force Feedback Racing Wheel pour les volants de course à retour de force ce qui n'avait pas été le cas depuis le début d'année 2020.



Cette mise à jour 1.TTRS.2021 ajoute essentiellement le support du nouveau volant Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition qui vient d'être annoncé pour les plateformes PC, Xbox One/Series X|S et PlayStation 4/5. Mais l'installation de ce pilote Force Feedback ne suffit pas pour supporter ce volant SF1000 puisqu'il est aussi nécessaire d'installer un nouveau firmware pour la majorité des bases Thrustmaster existantes comme les modèles T-GT (version 9), T300 (version 32), TS-XW (version 7), TX (version 57) et TS-PC (version 12).



A noter que ces firmwares améliorent quelques autres petites choses comme une meilleure compatibilité avec les PC et les consoles Xbox Series X|S pour les volants/pédaliers TS-XW et TX. Pour les T300 et T150, c'est la compatibilité avec la console PlayStation 3 qui a été optimisée. D'ailleurs le T150 bénéficie également d'une meilleure prise en charge de la boîte de vitesses TH8A Add-On Shifter lorsque le connecteur DIN est utilisé. Le firmware de cette dernière doit aussi être mis à jour pour l'occasion en version 29 ce pourquoi le pack logiciel TH8RS a été mis à jour (1.TH8RS.2021).



Pour appliquer ces nouveaux firmwares, après l'installation du pilote 1.TTRS.2021, il suffit de lancer l'utilitaire Thrustmaster Firmware Updater et de suivre les instructions affichées. Surtout ne pas débrancher le volant du port USB pendant l'opération bien sûr !



D'après nos constatations, les drivers FFB Racing Wheel 1.TTRS.2021 ajoutent aussi le support d'un nouveau volant qui n'a pas encore été annoncé officiellement à savoir le T248 Racing Wheel. Ce produit devrait être mis en vente à partir du premier juillet 2021 au tarif de 299 € et serait particulièrement destiné à la PS5. Nous n'avons pas plus d'informations à son sujet pour le moment.



Pour finir, nous constatons que ces nouveaux drivers Force Feedback Racing Wheel ne supportent plus les systèmes d'exploitation Windows 8 et Windows 8.1. Même chose pour le pilote TH8RS mais celui-ci voit aussi le support de Windows 7 prendre fin.



La liste complète des périphériques de jeu Thrustmaster compatibles avec ces drivers est consultable sur les fiches de téléchargement ci-dessous.



Téléchargement



- Drivers Thrustmaster Force Feedback Racing Wheel 1.TTRS.2021 : Cliquez ICI,

- Drivers Thrustmaster TH8 Shifter/TSS Handbrake/T-LCM Pedals 1.TH8RS.2021 : Cliquez ICI.



