Le PHANTEKS Glacier G6000 STRIX GPU Water Block, ASUS RX 6800/6900 Strix/TUF, D-RGB.



Le refroidisseur de carte graphique de haute qualité et de haute performance pour le refroidissement par eau personnalisé est présenté dans un design noble. Le Glacier G6000 Strix de PHANTEKS s'adapte aux PCB des cartes graphiques ASUS ROG Strix/TUF AMD RX 6800/6900. Grâce à la structure optimisée des canaux et au bloc de cuivre nickelé, le refroidissement efficace du GPU, de la mémoire et des convertisseurs de tension est garanti. Le dissipateur offre un look absolument unique et noble grâce à son couvercle en verre acrylique transparent avec couvercle en aluminium noir et à l'éclairage LED RVB intégré.























Les caractéristiques du refroidisseur PHANTEKS Glacier G6000 Strix en un coup d'œil :



- Parfaitement adapté aux cartes graphiques ASUS ROG Strix/TUF AMD RX 6800/6900,

- Plaque arrière noire incluse pour un refroidissement supplémentaire,

- Performance de refroidissement efficace grâce à la base en cuivre nickelé,

- Aspect impressionnant grâce au couvercle en verre acrylique et au couvercle en aluminium,

- Quatre connexions G1/4 pouces pour l'intégration dans le circuit,

- Éclairage LED RVB adressable numériquement (15 LED, 3 broches, 5VDG),

- Bagues d'étanchéité en Viton fiables et durables.



PHANTEKS Glacier G6000 Strix : Optique et connexions



Le PHANTEKS Glacier G6000 Strix est un refroidisseur d'eau pour un refroidissement par eau personnalisé dans un design full-block. Le refroidisseur couvre toutes les sources de chaleur importantes de la carte graphique et les maintient à température, c'est-à-dire le GPU, la mémoire et les convertisseurs de tension. La base en cuivre nickelé assure une évacuation efficace de la chaleur générée grâce à la haute conductivité thermique et à la structure optimisée des canaux. La conception à haut débit maintient une faible résistance et assure un débit d'eau élevé.



Le couvercle est en verre acrylique transparent et le cache en aluminium anodisé noir. La borne de connexion comporte quatre trous (filetage G1/4 pouce). Grâce à la conception plate du refroidisseur, la connexion de plusieurs cartes graphiques dans un réseau est également possible sans aucun problème. La plaque arrière incluse, faite d'aluminium anodisé noir et comprenant des patins de conduction thermique pour l'arrière de la carte graphique, fournit un refroidissement supplémentaire.



L'éclairage LED RVB à adressage numérique est équipé des mêmes connecteurs RVB que ceux utilisés dans les autres produits PHANTEKS et peut être contrôlé par le contrôleur LED RVB (si disponible) d'un boîtier PHANTEKS. Un connecteur à 3 broches (5VDG) permet la connexion aux cartes mères correspondantes. Les LED RVB sont compatibles avec Gigabyte RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light et Razer Chroma.



La bague d'étanchéité du PHANTEKS Glacier G6000 Strix est en Viton de haute qualité. Ce matériau est également utilisé dans l'industrie aérospatiale. Il a une durabilité extrêmement élevée et est très résistant aux hautes températures et aux liquides réactifs.



Pourquoi devrais-je refroidir ma carte graphique avec de l'eau ?



Les performances de pointe dans le segment des cartes graphiques s'accompagnent toujours d'un développement thermique tout aussi important. L'avantage décisif sur les produits concurrents ne peut être obtenu que si la vitesse d'horloge est poussée à la limite et si les unités de calcul sont utilisées jusqu'au dernier segment. La réduction de la largeur des structures et l'amélioration de l'efficacité des aménagements peuvent contrer ce phénomène, mais pas l'empêcher complètement. En effet, on s'attend également à ce que la prochaine génération soit poussée au maximum.



Le problème est exacerbé par l'overclocking, car les températures peuvent atteindre des valeurs critiques. En bref : Si vous voulez un faible niveau de bruit pendant le jeu ou même pendant le benching et si vous voulez éventuellement augmenter la vitesse d'horloge en même temps, vous aurez du mal à contourner un système de refroidissement par eau. En plus des composants habituels (radiateur, pompe, vase d'expansion), un refroidisseur approprié pour la carte graphique est bien sûr nécessaire - comme ce modèle du spécialiste du refroidissement PHANTEKS.



Remarque 1 : Des raccords sont nécessaires pour l'intégration dans le circuit de refroidissement, qui ne sont pas inclus dans la livraison. Le refroidisseur d'origine doit être retiré avant l'installation, ce qui annule la garantie du fabricant !



Note 2 : La compatibilité peut toujours être étendue par de nouvelles cartes graphiques et l'étendue de la livraison peut changer dans de rares cas. Par conséquent, veuillez consulter le site Web du fabricant avant d'acheter pour savoir si la fontaine d'eau PHANTEKS peut être utilisée et quels sont les accessoires fournis avec l'article.



Attention : Veuillez noter que certains refroidisseurs sont livrés avec un film de protection sur la face inférieure. Celle-ci doit être retirée dans tous les cas avant l'installation et la mise en service. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte ou défectueuse et une utilisation inappropriée !



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 214.90 euros.



Un autre modèle PHANTEKS est disponible aussi (189.90 euros).



