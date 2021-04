Test ICY DOCK FlexiDock MB014SP-B.







Aujourd'hui, à PC-BOOST, nous testons un nouvel adaptateur de la marque ICY DOCK : Le FlexiDOCK MB014SP-B.

Il se positionne dans une baie 5.25 pouces. Il est au prix de : 69.90 euros (Prix constaté).



Le FlexiDOCK MB014SP-B est le tout nouveau boîtier quadruple baie 2.5" SATA/SAS HDD/SSD sans plateau, avec un processus d'éjection de disque amélioré et des boutons d'alimentation repensés. Ce boîtier simplifie le processus de gestion des disques en amenant les disques à l'avant de la baie pour lecteur optique de 5,25" du système informatique. L'absence totale de plateaux permet d'insérer et de retirer les disques durs de manière plus efficace, notamment pour les professionnels de la gestion des médias et des données ou pour ceux qui doivent changer fréquemment de disque.



Simple accessoire ou vraiment utile et efficace ?



