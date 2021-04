TECHPOWERUP nous propose le test du : Phanteks Eclipse P200A Performance.



Phanteks a d'abord introduit les panneaux avant à mailles fines de 1 mm avec les boîtiers des séries Eclipse P400 et P500. Ces deux modèles se situent dans le segment des 100 $ et plus et s'adressent directement aux constructeurs de systèmes de milieu de gamme, ou de milieu à haut de gamme. En dessous de ce prix, on trouve l'édition P300 Mesh avec un PDSF de 60 $, toujours capable de contenir une carte mère ATX. Aujourd'hui, avec la sortie de l'Eclipse P200A, Phanteks offre une option ITX encore plus compacte pour la série Eclipse, abaissant encore la barrière d'entrée à 50 $, même avec les tarifs actuels en place.



Il sera donc intéressant de voir où Phanteks a dû rogner sur les caractéristiques et les fonctionnalités pour atteindre ce niveau de prix sans perdre l'ADN Eclipse qui rend la série si populaire auprès des consommateurs. Nous examinons le Phanteks Eclipse P200A Performance, qui se situe dans cette fourchette de prix, mais vous pouvez également opter pour la variante Eclipse P200A ARGB avec un panneau latéral en verre et des éléments ARGB.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



