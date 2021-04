CASEKING nous propose : Le PHANTEKS Eclipse P200A D-RGB Mini-ITX.



La mini-tour Eclipse P200A D-RGB s'adresse aux joueurs soucieux du prix et offre de nombreuses caractéristiques qui sont également intéressantes pour les passionnés de PC. Il est légèrement plus grand que les boîtiers mini-ITX classiques et offre donc d'autant plus de place pour le matériel, par exemple pour une alimentation au format ATX. La façade entièrement maillée assure un flux d'air généreux tout en empêchant la poussière de pénétrer à l'intérieur du boîtier. Derrière lui se trouvent deux puissants ventilateurs PWM de 120 mm, qui fournissent un éclairage d'ambiance grâce à leur éclairage LED RVB adressable numériquement. Bien entendu, un panneau latéral en verre trempé ne doit pas manquer, afin de mettre en valeur le matériel de jeu installé.



























Les caractéristiques du PHANTEKS Eclipse P200A D-RGB en un coup d'œil :



- Mini tour élégante avec panneau latéral en verre trempé,

- Pour les cartes mères jusqu'à un facteur de forme Mini-ITX,

- Panneau frontal élégant en mailles avec deux ventilateurs à LED RGB,

- Beaucoup d'espace pour le refroidissement par air ou par eau,

- Cartes graphiques jusqu'à 355 mm de long, installation verticale possible,

- Refroidisseurs de CPU jusqu'à 165 mm de hauteur,

- 4 emplacements de 2,5 pouces et 4 emplacements de 3,5 pouces avec des supports optionnels,

- Panneau E/S avec 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.0, 2x contrôle RGB et 2x audio.



Le PHANTEKS Eclipse P200A D-RGB : Design chic avec flux d'air optimisé



L'Eclipse P200A de PHANTEKS reprend le design bien connu de la série Eclipse de PHANTEKS. L'avant trapézoïdal est entièrement constitué d'une grille de ventilation en acier à mailles serrées. Les perforations, qui ne mesurent qu'un millimètre, permettent à l'air aspiré d'être exempt de poussière et d'atteindre sans encombre l'intérieur du boîtier. Derrière, deux ventilateurs de 120 mm avec contrôle PWM et éclairage LED RVB adressable numériquement sont déjà installés départ usine. Ils peuvent être remplacés par deux ventilateurs de 140 mm. La façade peut être facilement retirée et nettoyée.



À l'arrière, il y a de la place pour un ventilateur de 120 mm. Sur le côté droit, deux autres ventilateurs de 120 mm peuvent être fixés, une découpe perforée sur le panneau latéral droit assure une alimentation en air suffisante ici aussi. Deux autres ventilateurs de 120 mm peuvent être fixés sur la partie inférieure. En conséquence, l'Eclipse P200A peut accueillir des radiateurs en même temps, le radiateur peut être de 240 mm sur le côté et jusqu'à 280 mm à l'avant. Toutefois, il convient de noter que le radiateur de 240 mm ne peut pas être plus haut que 279 mm et que celui de l'avant ne peut pas être plus haut que 325 mm. Il reste de la place pour un échangeur thermique de 120 mm à l'arrière. Le boîtier est équipé d'un filtre à poussière rétractable au fond.



Beaucoup d'espace pour le matériel de jeu



L'intérieur de l'Eclipse P200A D-RGB a de la place pour une carte mère mini-ITX. Le processeur qui y est installé peut être refroidi par un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 165 mm. Il y a également beaucoup de place pour les cartes graphiques, qui peuvent mesurer jusqu'à 355 mm de long. À l'aide d'une carte riser optionnelle, un GPU à 3 slots ou de 65 mm de haut peut également être installé verticalement sans le ventilateur arrière. Un support est inclus pour une installation verticale. Pour les alimentations au format ATX standard, qui sont montées sur le côté supérieur, il y a également suffisamment d'espace avec 205 mm.



Deux lecteurs de 2,5 pouces peuvent être installés à l'arrière du plateau de la carte mère. Des supports sont inclus pour deux supports de données supplémentaires de 2,5 pouces. Ils sont montés à côté de la carte mère, sans ventilateur ni radiateur sur le côté. Si vous voulez installer des disques durs de 3,5 pouces, vous avez besoin des supports de disques durs optionnels de PHANTEKS, qui sont alors également installés sur le côté. Jusqu'à deux supports pour un total de quatre disques durs s'insèrent dans le boîtier.



Le panneau d'E/S avec les deux boutons pour contrôler le contrôleur RGB est situé en bas de la façade, l'un contrôle les effets RGB des deux ventilateurs LED RGB, l'autre contrôle la coloration. Il y a également un port USB 3.1 Type-C, ainsi que deux emplacements USB 3.0 et les prises audio presque omniprésentes. L'interrupteur d'alimentation éclairé par des LED est installé dans le couvercle.



Voici la fiche technique :









Il sera disponible chez CASEKING en date du 29 Avril 2021.



Le prix est de : 69.90 euros.



Pour plus d'informations sur le boitier, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une pré-commande du boitier aleez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING