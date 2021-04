La carte mère AMD X570S a été découverte avec l'APU Ryzen 7 5700G.



AMD semble préparer un rafraîchissement de chipset, et cette fois, il vient directement du marché haut de gamme. Lorsque la société a lancé son chipset haut de gamme X570, elle a apporté le support PCIe 4.0, que beaucoup ont loué en raison de sa capacité à gérer des disques NVMe beaucoup plus rapides.



Cependant, il semble que la société ne soit pas satisfaite de cela et qu'elle ait besoin de sortir une version actualisée du chipset appelée X570S. Selon un célèbre leaker de matériel, TUM_APISAK, nous avons découvert que GIGABYTE prépare la carte mère X570S Aorus Pro AX qui utilisera le chipset rafraîchi. GIGABYTE a déjà répertorié plusieurs listes de la Commission économique eurasienne (CEE), donc le nouveau chipset est sûr d'arriver sur le marché, juste à un moment inconnu.







Le S désigne le mot silencieux, ce qui signifie que ces chipsets mis à jour sont capables de fonctionner avec un refroidissement passif et éventuellement d'avoir un TDP plus faible par rapport aux 11 et 15 watts des chipsets X570 pour les cartes mères grand public et d'entreprise, respectivement. Le test a été réalisé avec le processeur Ryzen 7 5700G récemment annoncé par AMD. Les APU de la série 5000 sont jusqu'à présent limités aux OEM, on peut donc supposer que GIGABYTE lui-même a fait la fuite en utilisant une entrée publique de la validation CPU-Z.



TWITTER (Tum Apisak)