Microsoft prépare une mise à jour de l'application Windows Store.



Microsoft serait en train de développer une mise à jour du Windows Store qui introduira un nouveau design moderne et fluide ainsi que des changements dans la façon dont les développeurs soumettent leurs applications. Le Store actuel a connu une adoption limitée et est critiqué pour son design peu intuitif et ses temps de chargement lents.



Le nouveau Store suivra le langage de conception actualisé de Microsoft et présentera de nouvelles mises en page, de nouveaux designs et des animations fluides. Le Store continuera d'être publié en tant qu'application UWP et recevra des mises à jour mensuelles pour introduire de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cette mise à jour devrait également améliorer la stabilité lors du téléchargement et de l'installation de jeux et d'applications volumineux.







Le magasin actuel a connu une adoption limitée en raison des exigences restrictives imposées aux développeurs. Actuellement, Microsoft n'autorise que les programmes UWP (Universal Windows Programs) et les programmes MSIX emballés à être téléchargés, mais il autorisera désormais les applications Win32 traditionnelles non emballées.



Microsoft permettra également aux développeurs d'héberger leurs applications et leurs mises à jour sur des réseaux privés de diffusion de contenu et d'intégrer des fonctionnalités commerciales tierces. Ces changements donneront un plus grand contrôle aux développeurs et, espérons-le, inciteront davantage d'applications à rejoindre le magasin. Microsoft devrait annoncer officiellement ses plans pour le nouveau magasin lors de la conférence Build 2021, qui sera suivie d'un aperçu public.



TECHPOWERUP