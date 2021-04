Fractal lance une nouvelle séroe d'alimentation : La Ion Gold.



La dernière addition à la gamme d'alimentations Ion de Fractal Design est la Ion Gold. Conçue spécialement pour ceux qui recherchent une alimentation de haute qualité à un prix compétitif, la Ion Gold est pleine de possibilités. Dotée d'un indice d'efficacité 80 Plus Gold, la Ion Gold offre d'excellentes performances électriques et un fonctionnement silencieux dans un design attrayant. Il est entièrement modulaire et ne mesure que 150 mm de profondeur pour un encombrement réduit et une installation facile. Il bénéficie également d'une garantie de 7 ans et d'un ensemble complet de protections électriques pour une plus grande tranquillité d'esprit.







Voici les principales caractéristiques :



- Cote d'efficacité 80 Plus Gold pour une réduction du bruit et de la consommation d'énergie.

- Condensateur(s) japonais 105 °C de première qualité sur le côté primaire pour une fiabilité et une durabilité supérieures.

- Équipé d'un grand ventilateur Fractal Design Dynamic 140 mm à température contrôlée, conçu sur mesure pour l'alimentation avec une vitesse minimale exceptionnellement basse.

- Conception DC-DC pour une sortie électrique plus précise et une compatibilité totale avec les composants modernes.

- Conception entièrement modulaire pour un encombrement réduit et une facilité d'installation maximale.

- La profondeur compacte de 150 mm permet une installation dans des boîtiers compacts ou offre un espace supplémentaire pour la gestion des câbles dans les boîtiers plus grands.

- Prend en charge la dernière norme ATX 2.52 avec un temps de démarrage et une réponse aux charges transitoires améliorés.

- Une garantie de 7 ans et un ensemble complet de protections électriques assurent la tranquillité d'esprit.



La gamme d'alimentations Ion Gold ATX est une gamme d'alimentations de haute qualité à prix attractif, offrant d'excellentes performances électriques, un fonctionnement silencieux grâce à un grand ventilateur 140 mm Dynamic series et un design attrayant.



Ion Gold est disponible dès maintenant - vérifiez la disponibilité auprès de votre détaillant.



TECHPOWERUP