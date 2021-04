TerraMaster présente un NAS 8 baies F8-422 redessiné avec un réseau 10GbE.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants pour les particuliers, les entreprises et les sociétés, est fière d'annoncer la refonte et l'amélioration du modèle F8-422 de NAS professionnel à 8 baies avec LAN 10 GbE intégré. Le F8-422 redessiné a un châssis en aluminium plus élégant, sans les poignées montées sur le dessus, pour les utilisateurs soucieux de l'espace. Le port RJ45 10GBASE-T haut débit intégré offre des performances et une efficacité réseau améliorées par rapport au réseau 1GbE, une mise à niveau économique vers le réseau 10 GbE qui ne nécessite pas de mise à niveau de la carte NIC 10 GbE.







Le NAS TerraMaster F8-422 amélioré dispose désormais d'un boîtier élégant en aluminium qui offre à la fois une protection et un refroidissement superbes aux disques installés à l'intérieur. En outre, le F8-422 est équipé de deux ventilateurs de refroidissement intelligents qui fournissent un flux d'air efficace pour maintenir les disques au frais à tout moment pendant le fonctionnement. Le F8-422 amélioré et redessiné est idéal pour les petites et moyennes entreprises en pleine croissance et les utilisateurs professionnels qui ont besoin de périphériques NAS à haut débit et à haute capacité, en particulier pour les professionnels exigeants tels que les monteurs vidéo, les photographes, les animateurs 3D et autres créateurs de contenu.



Configuration haute performance et haute vitesse



Conçu pour les entreprises, le TerraMaster F8-422 est équipé d'un processeur quadri-cœur Intel Celeron J3455 à 1,50 GHz (2,30 GHz max boost) et d'une mémoire système de 8 Go, ce qui permet au F8-422 d'atteindre des vitesses de 610 Mo/s via un réseau 10 GbE en utilisant huit disques durs Seagate IronWolf de 6 To en configuration RAID 5. Les vitesses de lecture et d'écriture élevées en font un outil idéal pour les créateurs de contenu professionnel qui traitent de gros volumes de données.



Le F8-422, avec son port RJ45 10GBASE-T, offre une bande passante 10 fois supérieure à celle des ports 1 GbE et offre les meilleures vitesses de sa catégorie, même sans remplacer l'architecture de câble réseau Cat6/6A existante. Il prend également en charge plusieurs modes RAID, notamment RAID 0, RAID1, RAID 5, RAID6, RAID 10, JBOD et SINGLE.



Nouveau et amélioré TOS 4.2



Le NAS 8 baies TerraMaster F8-422 redessiné et améliorée tire également parti de la dernière version TOS 4.2, qui présente une nouvelle interface et de nouvelles fonctions. TerraMaster a ajouté de nouvelles fonctions conviviales, notamment la prise en charge du serveur Web, la prise en charge du Wake-on-LAN (WOL), la prise en charge d'IPv4 et d'IPv6, une sécurité améliorée avec SSL, une assistance et une surveillance améliorées, et d'autres fonctions.



L'utilisation de TOS 4.2 permet aux constructeurs de gérer facilement et avec souplesse plusieurs utilisateurs, l'espace de stockage et la sécurité, afin d'offrir aux entreprises une gestion optimisée de l'espace de stockage. Les constructeurs peuvent configurer des notifications d'alerte pour s'assurer que les administrateurs sont informés de l'état du serveur. TOS 4.2 facilite également la gestion des fichiers grâce à la prise en charge du téléchargement par glisser-déposer et au portail Web permettant aux utilisateurs de gérer TNAS via un navigateur Web.



Stockage centralisé avec des options de sauvegarde étendues



Le TerraMaster F8-422 offre des options de sauvegarde étendues via le système TOS et l'accès à différents outils de sauvegarde pour une gestion centralisée du stockage. Les options de sauvegarde comprennent AOMEI Backupper, Time Machine, Duple Backup et d'autres, avec une large sélection de périphériques de sauvegarde pris en charge, y compris les périphériques TNAS, le stockage en nuage et le stockage USB. La sauvegarde empêche la perte de données et réduit efficacement les coûts de maintenance.



Flexible et polyvalent



Le TerraMaster F8-422 prend en charge une large sélection d'applications, y compris des applications utiles et gratuites pour votre entreprise. Indépendamment de la nature et du type de votre entreprise, TNAS peut fournir des centaines d'applications disponibles qui répondront aux besoins de votre entreprise : outils de sauvegarde, outils de sécurité, applications de commerce électronique, logiciels de comptabilité, lecteurs multimédia, outils de développement, etc. TNAS prend en charge de nombreuses applications populaires et couramment utilisées, notamment WordPress, MyWebSQL, Apache, Mail Server, CRM, Web Server, phpMyAdmin, MariaDB, Antivirus, Git, Go, Java, MyBB, Python et SVN.



Prix



Le TerraMaster F8-422 8-Bay NAS a un prix de : 1 299.99 Dollars maintenant disponibles chez Amazon aux Etats-Unis.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



