Seagate annonce les disques durs externes haute capacité FireCuda et le Gaming Hub.



Seagate Technology, leader mondial en matière de solutions de stockage de données, a annoncé aujourd'hui deux nouveaux ajouts à sa gamme de stockage pour PC de jeu, le FireCuda Gaming Hard Drive et le FireCuda Gaming Hub. Ces deux nouvelles solutions de disque dur externe ont été conçues pour les joueurs qui cherchent à améliorer leurs postes de combat grâce à des mises à niveau de haute performance et de grande capacité dans un boîtier élégant.















Présenté dans un design audacieux et raffiné, le nouveau disque dur FireCuda dispose d'un éclairage LED RVB que les joueurs peuvent personnaliser grâce au logiciel Toolkit de Seagate pour créer une atmosphère de jeu épique. Il est également compatible avec Razer Chroma RGB pour synchroniser les périphériques de jeu compatibles avec Chroma. Le disque dur léger FireCuda est conçu avec une connexion USB 3.2 Gen 1 pour une compatibilité universelle et des vitesses de transfert rapides. Il est alimenté par le bus USB, ce qui en fait le choix idéal pour les joueurs sur ordinateur portable et PC en déplacement.



Le FireCuda Gaming Hub dispose des mêmes options de personnalisation et de la même connexion USB 3.2 Gen 1 que le disque dur FireCuda, ainsi que de deux ports USB-C et USB-A en façade pour que les joueurs puissent connecter et alimenter d'autres périphériques de jeu au même endroit. Les deux nouveaux disques incluent trois ans de services de récupération de données Rescue et une garantie limitée d'un an pour que les joueurs aient l'esprit tranquille.



Les expéditions débutant ce mois-ci, le disque dur FireCuda Gaming de Seagate est disponible dans des capacités de 1 To (79.99 Dollars), 2 To (109.99 Dollars) et 5 To (179.99 Dollars), tandis que le FireCuda Gaming Hub est disponible dans des capacités de masse de 8 To (219.99 Dollars) et 16 To (399.99 Dollars).



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP