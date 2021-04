Les drivers AMD et NVIDIA pour le Shader Model 6.6 et le SDK Agility.

Et











À l'occasion de la conférence Game Stack Live qui se tient depuis hier, Microsoft a fait plusieurs annonces pour les développeurs de jeux vidéo comme la disponibilité du Shader Model 6.6 pour le langage de shaders High-Level Shading Language (HLSL) utilisé dans les jeux DirectX.







Le Shader Model 6.6 définit plusieurs nouvelles fonctionnalités permettant d'améliorer encore un peu la programmation du processus de rendu par le GPU. Cela concerne par exemple le support des nombres entiers de 64 bit, des opérations atomiques à virgule flottante, d'une méthode simplifiée de création des ressources, des opérations dérivées et différentes autres nouveautés.



Outre le SM 6.6, Microsoft a également dévoilé le kit de développement logiciel (SDK) Agility qui est censé permettre un déploiement plus souple et plus rapide des nouvelles fonctionnalités mises au point pour l'API DirectX 12. Jusqu'à présent, l'API DX12 est exclusivement mise à jour lors de la sortie de nouvelles versions du système d'exploitation Windows 10. Les améliorations de DirectX peuvent donc mettre des mois voire des années avant de toucher un nombre d'utilisateurs suffisamment important pour justifier l'adoption des dernières spécifications par les développeurs.



Avec le SDK Agility, Microsoft propose aux développeurs de déployer eux-mêmes les dernières versions de la bibliothèque DirectX 12 sans se soucier de la version de l'OS des joueurs. Pour cela, la bibliothèque historique D3D12.dll a été "vidée" de son contenu depuis la version 1909 de Windows 10 (November 2019 Update) et se contente maintenant de lancer une autre bibliothèque nommée D3D12Core.dll. Pour un jeu DX12 existant, l'opération est parfaitement transparente et l'appel au fichier D3D12.dll va en réalité charger le fichier D3D12Core.dll situé dans le répertoire C:WindowsSystem32 afin d'avoir accès aux fonctionnalités DirectX de l'OS installé. En revanche, si le jeu exploite le SDK Microsoft Agility, il ne va pas utiliser le fichier D3D12Core.dll de System32 mais un autre fichier D3D12Core.dll placé à la racine du jeu par le développeur et qui contient de nouvelles fonctionnalités DirectX immédiatement exploitables.



Pour autant, il faut bien sûr que ces nouvelles fonctionnalités DirectX utilisées par les créateurs de jeux soient compatibles avec le modèle de pilotes WDDM de l'OS et que les drivers graphiques soient compatibles avec le SDK Agility. Nous apprenons justement que les derniers drivers NVIDIA GeForce Game Ready 466.11 WHQL sont compatibles avec le SDK Agility. Il en est de même chez AMD si ce n'est qu'il faut télécharger un pilote spécial (beta) basé sur la dernière version 21.4.1 (Radeon Adrenalin 2021) sortie hier.



Evidemment, outre le SDK Agility ces drivers NVIDIA GeForce 466.11 et AMD Radeon 21.4.1 (build 2) supportent tous les deux également le Shader Model 6.6 qui n'est toutefois pris en charge par aucun jeu pour le moment. Seuls les développeurs sont donc réellement concernés par ces changements dans l'immédiat.



Au niveau matériel, le Shader Model 6.6 supporte théoriquement tous les GPU AMD basés sur les microarchitectures GCN ou RDNA. Chez NVIDIA cela devrait commencer à partir de la famille Kepler.



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 466.11 WHQL



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : ,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 2021 Edition 21.4.1 build 2 WHQL bêta



- Windows 10 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



