L'API Microsoft DirectStorage pour Windows 10 prendra en charge les SSD NVMe PCIe 3.0 et les GPU DX12.



La Xbox Series X tire actuellement parti de l'interface de programmation d'applications (API) DirectStorage, qui est pour l'instant exclusive à la console, mais Microsoft a promis de la transposer sur PC l'année dernière. Lors d'une récente présentation aux développeurs, la configuration requise pour l'API DirectStorage n'a pas été précisée, mais il a été précisé que la plupart des systèmes modernes pouvaient tirer parti de cette fonctionnalité.







L'API DirectStorage de Microsoft permet d'améliorer considérablement les performances de stockage et les temps de chargement des jeux



L'API DirectStorage a été conçue pour rendre le processeur plus efficace en réduisant le nombre de cycles du processeur dans une charge de travail qui peut, à son tour, être utilisée dans d'autres charges de travail. Ce résultat est obtenu en réduisant la charge du CPU lors du traitement des demandes NVMe en soumettant de grands lots de demandes d'E/S en parallèle. Cela permet aux applications de régler finement le moment où elles reçoivent les notifications d'achèvement des demandes d'E/S au lieu de recevoir chaque demande d'E/S.











La difficulté de transférer l'API DirectStorage sur Windows est que tous les systèmes ne sont pas construits de la même manière. Chaque système utilise des composants différents avec des capacités différentes. Le développement de DirectStorage pour la Xbox Series X a été plus simple car chaque console est identique et les composants ont été triés sur le volet par Microsoft. Pour DirectStorage sur Windows, il faudra consacrer beaucoup plus de temps à la conception et aux tests, car il existe de nombreuses combinaisons possibles de composants.















Les exigences matérielles complètes sont inconnues, mais un développeur qui a vu une présentation actuelle de Microsoft a partagé quelques informations préliminaires sur les exigences matérielles. Selon le message du développeur sur Reddit, l'API DirectStorage sera prise en charge par les cartes graphiques compatibles avec DirectX 12 ainsi que par les SSD NVMe PCIe Gen 3.0. Il n'a pas précisé quels protocoles NVMe seront pris en charge.



L'API DirectStorage améliorera certainement les temps de chargement dans les titres pris en charge. Les spécifications matérielles complètes sont encore inconnues ainsi que le moment où cette API sera utilisée dans les jeux. Les premiers titres à supporter DirectStorage seront très probablement des titres qui le supportent déjà sur la Xbox Series X.



