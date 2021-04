CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Mini-ITX Streacom DB1.



Le boîtier en aluminium noir pour cartes mères Mini-ITX refroidit les CPU et APU d'un TDP allant jusqu'à 45 watts de manière totalement passive et silencieuse. Le Streacom DB1 est très compact et s'intègre parfaitement à n'importe quel bureau ou à n'importe quelle installation HiFi ou HTPC grâce à son design élégant.























Les caractéristiques du Streacom DB1 en un coup d'œil :



- Boîtier compact en aluminium de couleur noire,

- Refroidissement passif grâce aux heatpipes et aux grandes ailettes de refroidissement,

- Les grandes prises d'air assurent un flux d'air et un refroidissement supplémentaire,

- Pour les cartes mères Mini-ITX + CPU jusqu'à 45 Watt TDP,

- Réglable horizontalement et verticalement,

- Ouverture d'un port USB 3.0 en façade.



Les caractéristiques du Streacom DB1 en détail



Le boîtier DB1 de Streacom a été développé pour les cartes Mini-ITX. Spécialement adapté aux petites planches, il est conçu de manière très peu encombrante et plate, mais en plus de ces aspects purement pratiques, il apporte également un aspect très noble à la table. Il peut être placé aussi bien horizontalement que verticalement. Outre son aspect élégant, la particularité de ce boîtier réside dans son concept de refroidissement sophistiqué.



Le DB1 s'appuie sur un refroidissement entièrement passif du processeur. À cette fin, le couvercle est entièrement équipé d'ailettes de refroidissement en aluminium et le CPU entre en contact direct avec le boîtier par l'intermédiaire de caloducs. La chaleur résiduelle de l'unité centrale est ainsi libérée dans l'air ambiant par les grandes ailettes de refroidissement du DB1. Comme le boîtier lui-même agit comme un refroidisseur de CPU, il n'a pas besoin de ventilateur du tout. Cela signifie que le système mini-ITX fonctionne de manière totalement silencieuse dans le Streacom DB1. Les grandes prises d'air permettent un flux d'air naturel et fournissent un refroidissement supplémentaire pour les composants installés.



Le design en aluminium noir fait du Streacom DB1 un boîtier discret et pourtant élégant, qui s'intègre donc aussi comme boîtier HTPC dans tout paysage HiFi discret. La façade n'est interrompue que par l'ouverture d'un port USB 3.0 et l'interrupteur marche/arrêt.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 109.90 euros.



