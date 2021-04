Arctic annonce une garantie minimale de 6 ans pour tous les produits et une prolongation pour les propriétaires actuels.



Arctic annonce que tous ses produits sont livrés avec une garantie d'au moins six ans. "Notre promesse pour les produits ARCTIC est que chaque produit répond aux normes les plus élevées et mérite la confiance durable de nos clients." (Fondateur Magnus Huber). C'est une promesse sur laquelle nos clients peuvent compter - et qui est désormais contraignante.







Fournir des produits de première classe à un excellent rapport qualité-prix est notre passion. En tant que société gérée par son propriétaire, nous nous concentrons sur la fiabilité et la qualité. Nous avons récemment annoncé une extension de garantie pour tous les refroidisseurs de la série Liquid Freezer II, et maintenant nous allons encore plus loin : parce que nous croyons tellement en nos produits, ARCTIC étend la garantie du fabricant de toute sa gamme de produits au-delà dès deux ans légalement requis, pour la porter à six ans.



Cette extension de garantie est effective immédiatement et s'applique rétroactivement aux produits achetés précédemment.



Remarque : L'extension de garantie ne s'applique pas aux produits et aux chargeurs ARCTIC Sound.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP