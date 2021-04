ASUS lance les refroidisseurs de CPU liquides ROG Ryujin II AIO.



ASUS lance officiellement aujourd'hui les refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un de la série Ryujin II de Republic of Gamers (ROG). La deuxième génération de Ryujin a été présentée pour la première fois en janvier 2021. La version de production est inchangée. Lancés en deux variantes basées sur la taille du radiateur - le Ryujin II 360 et le Ryujin II 240 - ces refroidisseurs se caractérisent par un écran LCD en couleurs vraies de 3,5 pouces sur le bloc-pompe et par l'inclusion de ventilateurs PWM Noctua Industrial PPC 2000 de qualité supérieure.















L'écran peut être configuré pour afficher n'importe quoi, des présélections d'animations sympas à la surveillance du système, en passant par les performances de refroidissement en temps réel et l'identité de votre clan. Le bloc-pompe possède également un ventilateur latéral dissimulé qui ventile la zone VRM du CPU autour du socket. Le bloc-pompe est fonctionnellement basé sur la 7e génération de la technologie AIO CLC d'Asetek. Les ventilateurs Noctua Industrial PPC 2000 inclus tournent à des vitesses de 450 - 2000 RPM, poussant jusqu'à 71,6 CFM de flux d'air à 3,94 mm H₂O de pression statique.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP