Record du monde de GPU établi par Der8auer sur PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate à 3.225 GHz.



L'overclocker extraordinaire Roman "der8auer" Hartung a réalisé un nouveau record du monde pour la vitesse d'horloge du GPU avec l'aide d'un refroidissement exotique et de la RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate de PowerColor.











La RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate de PowerColor est équipé de la dernière et de la meilleure puce RX 6900 XT, avec le silicium Navi 21 XTXH d'AMD (device ID 0x73AF), avec un potentiel de vitesse d'horloge amélioré et des fuites plus faibles que les puces XT habituelles.











En utilisant le refroidissement LN2 qui a fait chuter la température de fonctionnement de la carte à -87 °C, l'overclocker a réussi à atteindre une horloge de 3 225 MHz, comme l'a indiqué notre propre GPU-Z, qui reste l'outil de diagnostic de choix pour les cartes graphiques.



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP