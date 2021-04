Alphacool annonce les réservoirs Eisbecher Aurora D5 en acétal et en verre.



Alphacool présente aujourd'hui le Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glass. La fonction rencontre la forme. L'Alphacool Eisbecher Aurora D5 Glass est le perfectionnement de la série Alphacool Eisbecher D5 déjà éprouvée.











En plus de la fonction fiable habituelle, nous avons équipé le réservoir Eisbecher Aurora Glass d'un éclairage RVB adressable numériquement, d'un véritable cylindre en verre et d'un nouveau design.











Cette mise à jour confère au réservoir un aspect fantastique qui s'intégrera parfaitement à tout système. L'effet de chute d'eau Lighttower reste à bord et donne à l'Eisbecher Aurora son aspect distinctif.







Voici les fiches techniques :



Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glass (250 mm)







Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glass (150 mm)







TECHPOWERUP