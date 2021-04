Cooler Master lance le clavier de jeu SK620, une version filaire du clavier de jeu SK622 Bluetooth.



Cooler Master, un leader mondial dans la conception et la fabrication de périphériques de jeu et de composants informatiques innovants, annonce aujourd'hui un ajout à la série SK600 de claviers de jeu à profil bas avec le clavier de jeu câblé Cooler Master SK620 disponible en blanc argenté et en bronze. Le SK620 est un clavier de jeu compact avec une disposition de 60 % pour un facteur de forme réduit et une bonne portabilité.



Il conserve la plupart des caractéristiques de son homologue sans fil, le clavier de jeu Bluetooth SK622 : un style élégant en aluminium brossé, des commutateurs mécaniques TTC à profil bas, des capuchons de touches améliorés et des pieds réglables, ainsi que les capacités de personnalisation propres à Cooler Master. Il offre tout cela dans un format filaire pratique, pour un ensemble simple et direct.











" Le SK622 est l'un de nos claviers de jeu les plus populaires de la gamme, mais tout le monde n'a pas besoin de Bluetooth sans fil dans son clavier, c'est pourquoi nous avons conçu le SK622 pour les joueurs qui veulent une option de saisie portable viable, et pour les professionnels de la création qui veulent quelque chose d'un peu plus durable que votre clavier chiclet standard ", déclare Bryant Nguyen, directeur général de Peripheral. "Le SK620 conserve l'esthétique frappante et l'expérience de frappe améliorée du SK622, mais dans un format filaire pour ceux qui le préfèrent."







Le SK620 est construit dans le même esprit que la série SK600, avec un extérieur élégant, un facteur de forme mince et une connectivité filaire USB-C et une capacité multiplateforme qui en font le clavier idéal pour toutes les situations de travail et de jeu.



Disponibilité



Le SK620 est disponible à partir du 20 avril 2021 sur Amazon au prix de 89.99 Dollars.



