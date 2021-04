Cooler Master présente le clavier SK620 60%.



Cooler Master présente le SK620, la version filaire du clavier sans fil à 60 % SK622, sorti précédemment. Comme le SK622, le clavier gaming compact SK620 est également disponible dans les couleurs noirs gunmetal et blanc argenté.







Le clavier Cooler Master SK620 60% utilise des commutateurs mécaniques RVB à profil bas avec des capuchons de touches ergonomiques améliorés qui offrent une meilleure sensation et une meilleure expérience de frappe. Le clavier est compatible avec les ordinateurs Windows et Mac et ne nécessite pas de logiciel pour activer et sélectionner les 18 effets lumineux RVB.



Il dispose d'un système innovant à la volée qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et d'activer des macros ainsi que d'autres fonctions utiles. En outre, le Cooler Master SK620 est livré avec une personnalisation complète et un réglage fin des macros à l'aide du logiciel Cooler Master MasterPlus+. Le Cooler Master SK620 est proposé en trois options d'interrupteurs mécaniques à profil bas - interrupteurs rouge, bleu et brun.



Caractéristiques principales du Cooler Master SK620 :



- Commutateurs mécaniques à profil bas,

- Capuchons de touches ergonomiques améliorés,

- Disposition du clavier portable à 60 %,

- Support de Windows et Mac OS,

- Design en aluminium brossé,

- Rétro-éclairage RGB,

- Hautement personnalisable,

- Rollover N-Key.



Spécifications :



- Type d'interrupteur : Interrupteur mécanique à profil bas (rouge/bleu/marron)

- Couleurs : Gunmetal Black, Silver White

- Dimensions du clavier : 293 x 103 x 30,28 mm/293 X 103 X 43,03 mm (pieds ouverts)

- Poids du clavier : 377 g/0.83lbs (sans câble)

- Longueur du câble du clavier : 1,8 m, tressé et amovible

- Type de connecteur du clavier : USB Type-C (côté clavier), USB 2.0 Type A (côté ordinateur).



Prix et disponibilité



Le clavier filaire Cooler Master SK620 60% est désormais disponible aux États-Unis via Amazon au prix de 89.99 Dollars (Variant de commutateur rouge/bleu/marron). Pour en savoir plus sur le clavier de jeu SK620 60%, rendez-vous à l'adresse suivante : Cliquez ICI.



