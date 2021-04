La grosse mise à jour 2021 du pilote AMD Radeon (20.4.1) est disponible.







Alors qu'AMD nous avait habitué à proposer chaque année au mois de décembre une mise à jour majeure des drivers graphiques Radeon sur laquelle se basent ensuite tous les pilotes de l'année qui suit, il n'en a malheureusement rien été fin 2020. AMD avait en effet pris beaucoup de retard dans le développement de ce pilote et a préféré attendre qu'il soit fin prêt avant de le publier ce qui est désormais chose faite !



Avant d'aborder les nombreuses améliorations de cette mise à jour d'avril 2021, rappelons qu'AMD nous a déjà donné le mois dernier de quoi patienter avec le pilote Radeon 21.3.1 basé sur la branche 20.50 qui apportait plusieurs améliorations intéressantes comme la compatibilité des fonctions Radeon Boost et Radeon Anti-Lag avec les jeux DirectX 12, l'outil Performance Stress Test ou encore le retour de l'option Frame Rate Target Control (FRTC).



Le tout nouveau pilote Radeon Software Adrenalin 2021 Edition 21.4.1 publié aujourd'hui est basé sur la nouvelle branche 21.10 pour laquelle AMD utilise en interne le nom de code Radeon Adrenalin Big Bang VII, rien que ça ! Ce pilote propose énormément de nouveautés et d'optimisations que nous allons tâcher de vous résumer du mieux possible.







Le streaming AMD Link supporté entre deux PC Windows



On peut immédiatement commencer avec la fonctionnalité existante Link sur laquelle AMD a mis le paquet. Pour rappel, grâce à AMD Link il est possible de jouer sur un smartphone ou une tablette Android/iOS à un jeu installé sur le PC. Le GPU se charge du rendu et encode tout cela dans un flux vidéo qui est envoyé à l'appareil mobile par le réseau en flux continu.



Désormais, AMD Link passe en version 4.0 et supporte le streaming de jeux entre deux PC fixes ou portables fonctionnant sous Windows et disposant chacun d'une carte graphique Radeon. Mais outre les jeux, AMD Link for Windows est également capable de diffuser d'une machine vers l'autre tout type d'application comme Microsoft Office ou de la vidéo avec un lecteur média. Si ce concept avait initialement été mis en place par NVIDIA avec le mode GameStream, celui-ci n'accepte qu'une console SHIELD comme client et NVIDIA n'a jamais voulu adapter cette technologie à PC client.



Outre la compatibilité avec un client Windows, AMD Link 4.0 propose la fonction AMD Link Game qui permet aux utilisateurs d'inviter des amis à rejoindre leur PC depuis un autre ordinateur équipé d'une carte Radeon soit pour jouer sur le réseau local soit sur la même machine en scindant l'écran en deux.



AMD Link 4.0 également bénéficie de plusieurs optimisations en termes de qualité d'image, de latence et de qualité de service. La qualité du flux vidéo est par exemple maintenant ajusté automatiquement en fonction de la rapidité de la connexion à Internet. Signalons aussi le support de la résolution Ultra HD (4K) à 144 FPS !



L'interface de configuration personnalisable



Ces drivers Radeon Software 21.4.1 apportent par ailleurs plusieurs changements importants concernant l'interface graphique de configuration qui est désormais personnalisable. L'utilisateur peut en effet choisir de n'installer qu'une version minimaliste du panneau de configuration AMD Radeon pour avoir accès à l'essentiel. Il peut à l'inverse choisir de faire une installation complète comme précédemment où toutes les options sont disponibles. Le dernier choix possible dans l'installateur se nomme Driver Only et n'installe comme son nom l'indique que le pilote sans l'interface. Bref, de quoi contenter tout le monde.



Des fonctions pour améliorer l'éclat et la perception des couleurs



AMD annonce avoir ajouté dans ces drivers la fonction Vivid Gaming Display Color Enhancement qui permet d'afficher des couleurs plus vives dans les jeux. Aucune précision n'est malheureusement donnée. L'option Vivid s'active simplement dans le panneau de configuration AMD.



Toujours dans le domaine de la colorimétrie, AMD fait un pas intéressant pour les personnes atteintes de daltonisme grâce à la fonction Color Deficiency Correction qui permet d'améliorer leur perception des couleurs et donc leur expérience dans les jeux. Il est généralement assez rare que les fabricants de matériel informatique se penchent sur le cas des personnes présentant un handicap quel qu'il soit. Ce sont le plus souvent ces dernières qui doivent malheureusement s'adapter bon gré mal gré aux périphériques et logiciels du marché. On peut donc saluer ici l'initiative prise par AMD !



Cette fonction Color Deficiency Correction propose des curseurs permettant au joueur d'ajuster le rendu des couleurs pour chacune des trois formes de daltonisme les plus courantes que sont la protanopie (protanopia), la deutéranopie (deuteranopia) et la tritanopie (tritanopia). AMD précise que ces réglages n'ont aucun impact sur les performances mais qu'ils sont exclusivement compatibles avec Windows 10, les cartes graphiques Radeon RX 5000/6000 Series ainsi qu'avec les APU Ryzen 4000/5000 Series dotés d'une solution Radeon Graphics intégrée.



Du nouveau pour les influenceurs



Les joueurs qui se délectent de diffuser leurs parties de jeu en ligne pour les partager avec leur communauté ou plus sobrement de les enregistrer localement sur leur PC seront contents d'apprendre que ces drivers Radeon 21.4.1 ajoutent des optimisations pour le streaming et l'enregistrement. Toutes les options de Streaming et de Recording ont en effet été regroupées sur une même page de l'interface graphique pour plus de simplicité. Un assistant aide les utilisateurs débutants à configurer au mieux leur système pour la diffusion vidéo. Enfin, les vidéos créées peuvent être facilement éditées, triées et marquées.



Accélération matérielle du codec AV1



Toujours dans le domaine de la vidéo, AMD annonce avoir activé l'accélération matérielle du codec AV1 qui se démocratise de plus en plus sur le web pour la diffusion de contenu que ce soit sur des plateformes gratuites comme YouTube et Facebook mais aussi sur des services payants comme Netflix. D'ailleurs, AMD précise que le décodage du format AV1 est compatible avec les DRM Microsoft PlayReady utilisés sur les PC Windows pour accéder à des contenus numériques protégés. A noter que seuls les derniers GPU Radeon RX 6000 Series sont capables de décoder matériellement l'AV1.



Les CPU Ryzen supportés dans les Performance Metrics



Une autre innovation du pilote Radeon 21.4.1 concerne les indicateurs de performances. Si jusqu'à présent, on pouvait visualiser dans le panneau de configuration AMD différentes informations sur les performances des cartes graphiques Radeon, on peut maintenant en savoir tout autant sur les processeurs AMD Ryzen comme le taux d'utilisation du CPU, la fréquence, la température, la tension, la consommation énergétique ou encore la vitesse de rotation du ventilateur. Outre leur intérêt informatif, ces données sur le CPU peuvent être utilisées par le pilote pour optimiser les performances du système et son efficacité énergétique. D'après nos constatations, ce pilote utilise en effet le SDK Ryzen Master pour obtenir tous ces renseignements.



Du mieux pour la stabilité



Si ces drivers corrigent plusieurs problèmes et incompatibilités, AMD officialise également la fonctionnalité Crash Defender qui a en réalité fait son apparition durant l'été 2020 dans le pilote 20.7.1. Selon AMD, le service Crash Defender permet de préserver les données et de maintenir le système en fonctionnement alors qu'il a subi un plantage majeur. AMD recommande également aux utilisateurs de faire massivement appel à l'utilitaire Bug Report Tool qui permet de faire remonter les problèmes avec les pilotes Radeon.



Quelques nouveautés dans le domaine mobile



Pour finir avec cette actualité, on peut donner quelques informations spécifiques aux ordinateurs portables comme la compatibilité de la fonction multi-écrans Eyefinity avec les processeurs mobiles Ryzen 4000 Series et Ryzen 5000 Series probablement en utilisant un moniteur secondaire externe. À noter aussi le support du GPU mobile Radeon RX 6600M, premier GPU mobile Big Navi sachant que le Radeon RX 6800M était également supporté dans le pilote envoyé à la presse, mais semble avoir été retiré du pilote final. N'oublions pas aussi les processeurs Ryzen 5000G Series (Cezanne) qui sont maintenant supportés par ces drivers graphiques ou plutôt leur processeur graphique intégré Radeon Graphics.



Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.4.1 WHQL pour les APU/GPU Radeon HD 7000/8000/R 200/300/Fury/RX 400/500/600/Vega/5000/6000



- Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Windows 7 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



