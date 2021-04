THE GURU3D nous propose : 3DMARK en version 2.17.7166 + Time Spy.







3DMark est le benchmark le plus populaire au monde. 3DMark est la dernière version d'un benchmark conçu pour mesurer les performances du matériel informatique, cette mise à jour ajoute le nouveau benchmark DirectX 12 Time Spy. Cette version comprend différents tests, chacun conçu pour un type de matériel spécifique allant des smartphones aux PC de jeu haute performance.







3DMark fonctionne en exécutant des tests graphiques et de calcul intensifs sur votre matériel. Plus votre matériel est puissant, plus les tests seront fluides. Ne soyez pas surpris si vos taux de trame sont faibles car les tests 3DMark sont très exigeants. Chaque test donne un score, que vous pouvez utiliser pour comparer des appareils et des systèmes similaires.



3DMark Port Royal



3DMark est une application de benchmarking populaire utilisée par des millions de joueurs, des centaines de sites de revue de matériel et de nombreuses entreprises technologiques de premier plan. Grâce à sa large gamme de benchmarks, vous pouvez tout évaluer, des tablettes et ordinateurs portables aux derniers PC de jeu 4K haut de gamme. Time Spy est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour toutes les éditions Windows de 3DMark, y compris 3DMark Basic Edition et la démo Steam.



3DMark Basic Edition/Démo Steam - GRATUIT



Testez votre PC à l'aide d'une série de tests, dont Time Spy et Fire Strike.



Il s'agit d'une mise à jour mineure visant à corriger les problèmes signalés par certains utilisateurs. Les scores des benchmarks ne sont pas affectés, à une exception près - voir la section sur les exécutions personnalisées de Fire Strike ci-dessous pour plus de détails.



Nous venons de publier une mise à jour majeure de 3DMark pour Windows qui ajoute Night Raid, un nouveau test de référence DirectX 12 pour les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les tablettes avec graphiques intégrés. Night Raid bénéficie également d'une prise en charge native de l'architecture ARM pour les derniers PC toujours connectés équipés de Windows 10 on ARM. Night Raid est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs de 3DMark. Mais veuillez noter que les paramètres de benchmark personnalisés et le test de stress Night Raid ne sont disponibles que dans 3DMark Advanced Edition et 3DMark Professional Edition.



Quelle est la configuration requise ?



- Le test DirectX 12 requiert un PC exécutant une version à jour de l'aperçu technique de Windows 10 (build 10041 ou version ultérieure), 4 Go de mémoire système et un matériel compatible DirectX feature level 11_0 avec au moins 1 Go de mémoire graphique.

- Le test DirectX 11 requiert un matériel compatible DirectX niveau 11_0 avec au moins 1 Go de mémoire graphique et 4 Go de mémoire système.



Sous Windows, cette version de 3DMark est la première à inclure des tests pour le matériel de niveau DirectX 12, 11, DirectX 10 et DirectX 9 dans une seule application.



Informations sur les changements :



Il s'agit d'une mise à jour mineure. Les scores des benchmarks ne sont pas affectés.



- Nouveau - Le test de stress 3DMark Night Raid utilise désormais le même design d'écran de résultats que le test de stress Wild Life.



- L'écran des résultats du benchmark indique désormais si la fonction BAR redimensionnable est activée pour le système afin de permettre des comparaisons de performances équitables.



- Amélioration - 3DMark démarre désormais plus rapidement lorsqu'il est exécuté pour la première fois après l'installation.



- Correction : Correction d'un problème qui entraînait l'échec des tests DirectX 12 lors de l'exécution avec des paramètres personnalisés en mode fenêtré sur un système avec plusieurs GPU si le moniteur n'était pas relié au GPU effectuant le rendu.



- Correction d'un problème d'affichage incorrect de l'écran des résultats sur les appareils Windows 10 équipés de processeurs.



- Arm. - Correction d'un problème visuel mineur qui entraînait un flash rouge sur l'écran au milieu du test lors de l'exécution de Time Spy sur un GPU Intel Xe. Compatibilité - Recompilation du composant d'identification matérielle dxinfo.exe pour éviter les alertes faussement positives de certaines applications antivirus.



- Correction d'un problème avec la fonction d'estimation des performances du jeu qui ne fonctionnait pas pour les utilisateurs de la Chine continentale.



- Correction de la recommandation de test pour les anciens GPU DirectX 11 qui n'ont pas de pilotes WDDM 2.0 disponibles pour la compatibilité avec l'API DirectX 12, par exemple, Radeon HD 7670 et plus et GeForce GTX 480 et plus.



